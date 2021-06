Andrzej Dera: To nie jest wina rządu, że ludzie umierali na koronawirusa

Koronawirus w Polsce

- Kwestia zgonów jest złożona. To nie jest wina rządu, że ludzi umierali na koronawirusa - powiedział prezydencki minister Andrzej Dera. Jak dodał, zgony z powodu COVID-19 "to są tragedie", ale wyznacznikiem tego, jak Polska poradziła sobie z epidemią, jest to, "w jaki sposób zabezpieczaliśmy obywateli przed zarażeniem, w jaki sposób zabezpieczaliśmy szczepienia". - Wszyscy mówią, że to, co robiły polskie władze, to jedno z najlepszych zachowań w Unii - podkreślił polityk.

Zdjęcie Sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Andrzej Dera / Zbyszek Kaczmarek / Reporter