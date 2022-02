Andrusiewicz: Kolejny dzień ze spadkiem zakażeń

Oprac.: Aleksandra Cieślik Koronawirus w Polsce

​- Utrzymuje się tendencja spadkowa, mamy kolejny dzień, w którym odnotowujemy spadki. Na pewno będzie to wynik mniejszy niż w ubiegłym tygodniu - mówił we wtorek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, odnosząc się do danych o nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Dodał, że pełne wyniki poznamy - jak zawsze - o 10:30. Poruszył również temat powrotu uczniów do szkół w trybie stacjonarnym.

Zdjęcie Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz / Paweł Wodzyński / East News