Amantadyna a COVID-19. Dr Włodzimierz Bodnar: Mam 500 udokumentowanych wyleczeń

- Mam ponad 500 udokumentowanych przypadków wyleczeń z COVID-19 przy użyciu amantadyny - mówi Interii dr Włodzimierz Bodnar, pediatra i specjalista chorób płuc z Przemyśla. Jego zdaniem rząd powinien już wcześniej zlecić badania skuteczności tego leku. Na konferencji prasowej zapowiedział to minister zdrowia Adam Niedzielski.

Zdjęcie Przemyski lekarz przekonuje, że ma niezbite dowody na skuteczność amantadyny w leczeniu koronawirusa /AFP

Na początku listopada niektórzy lekarze w Polsce twierdzili, że amantadyna jest pomocna w zmaganiach z koronawirusem. Przypomnijmy, to lek stosowany przy schorzeniach neurologicznych. Jest wykorzystywana m.in. w leczeniu choroby Parkinsona, stwardnienia rozsianego i ostrego uszkodzenia mózgu.

Pulmonolog z Przemyśla, dr Włodzimierz Bodnar, w listopadzie poinformował, że udokumentował ponad 100 przypadków wyleczeń z COVID-19 przy użyciu tego leku. Stwierdzenie to wywołało jednak wiele kontrowersji w środowisku medycznym. Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych nie umieściło amantadyny w rekomendacjach dotyczących leczenia COVID-19.

Dzisiaj dr Bodnar zapewnia w rozmowie z Interią, że dysponuje już 500 udokumentowanymi przypadkami skuteczności amantadyny w leczeniu pacjentów zakażonych koronawirusem.



Pulmonolog z Przemyśla przekonuje, że czas trwania terapii przy użyciu tego leku jest uzależniony od etapu choroby pacjenta, który trafia do leczenia. - Jeśli chory trafia do leczenia w pierwszym etapie choroby, terapia trwa od pięciu do siedmiu dni. Kolejne to profilaktyka - mówi nam dr Bodnar. I dodaje: - Jeśli pacjent ma powikłania, jak np. zapalenie płuc, terapia może trwać nawet dwa tygodnie. Przecież samo zapalenie płuc leczy się jakiś czas. W przypadku powikłań nie mówimy jedynie o terapii przeciwwirusowej, ale także o leczeniu objawowym. Oprócz leczenia przyczynowego przeciwwirusowego musimy wyleczyć powikłania, a to czasami trwa długo.

"Praktycznie nie zauważono skutków ubocznych"

W rozmowie z Interią lekarz przekonuje, że podczas leczenia amantadyną "praktycznie nie zauważono skutków ubocznych". - Ciągle o nich słyszę, ale przecież badania neurologiczne pokazują, że w przypadku przyjmowania jej przez pacjentów w ciężkich urazach mózgu albo udarów nic nie odnotowano. Działania pochodnych amantadyny są w granicach placebo, czyli zera - tłumaczy dr Włodzimierz Bodnar.

Przemyski lekarz przypomina, że w przypadku najcięższych przypadków neurologicznych pacjenci otrzymują dawkę 600 miligramów amantadyny. W przypadku wykorzystywania tego leku przy leczeniu pacjentów z COVID-19 dawki są mniejsze. - Przez pierwsze dwa dni pacjenci otrzymują dzienną dawką wielkości 400 miligramów, w najcięższych przypadkach pierwszego dnia może to być nawet 500 miligramów. Potem choremu aplikujemy najczęściej dwa razy dziennie dawkę po 100 miligramów - mówi dr Bodnar.

"To absurd, gdy rząd mówi, że lek nie działa"

Lekarz odniósł się także do krytyki, która spotkała go ze strony części środowiska medycznego. - Mogę to wytłumaczyć jedynie niewiedzą. Jeżeli ktoś nie zna reakcji chemicznej i dynamiki leku, nigdy go nie stosował, nie obserwował efektów, ani sam leku nie przyjmował, to nie ma pojęcia, o czym rozmawiamy. Jest to inny wymiar leczenia wirusów - przekonuje.

Dr Włodzimierz Bodnar w rozmowie z Interią wyraził zdziwienie, że przedstawiciele ministerstwa zdrowia, ani podległych mu służb do dziś nie skontaktowali się z nim w sprawie skuteczności działania amantadyny. - Dla mnie to absurd, gdy rząd mówi, że lek nie działa, kiedy tego nie zbadał - mówi dr Bodnar. I dodaje: - Uważam, że badania skuteczności leku powinny zostać zlecone przez rząd. Tym bardziej, że mam niezbite efekty jego skuteczności - tłumaczy.

Minister: Rekomendacja negatywna, ale badania będą

Przypomnijmy, minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował właśnie, że Agencja Badań Medycznych rozpoczęła badania kliniczne dotyczące zastosowania amantadyny w leczeniu COVID-19.

- Sygnały, które do nas napływały o wykorzystaniu amantadyny w innych celach skłoniły nas do przyjrzenia się zagadnieniu, czy ona w jakikolwiek sposób skutecznie może poradzić sobie z koronawirusem. Dlatego ponad miesiąc temu zleciłem Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, żeby dokonała przeglądu światowej literatury, by w oparciu o dowody i obiektywne badania naukowe mogła wydać rekomendacje, czy ten środek może być również stosowany w procesie terapeutycznym Covid-19 - mówił szef MZ.

Niestety - powiedział Niedzielski - nie ma takiej literatury. - Są raptem trzy pozycje badań naukowych, które prezentują bardzo niepełne dowody, populacja nigdy nie była kompleksowo objęta badaniem i dlatego Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydała rekomendację o niestosowaniu, o braku dowodów naukowych na skuteczność działania amantadyny - podkreślił minister zdrowia. Niezależnie od tej rekomendacji poprosił Agencję Badań Medycznych o przeprowadzenie badań klinicznych.