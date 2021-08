"Uważaj Gozdyra, chodzą słuchy, że będą wzorem AK golić łby namawiającym do szczepień takim szujom jak ty. Najlepsze jest to, że Twoje golenie ma lecieć live w sieci... czekamy na to jak na finał mistrzostw" - napisał na Twitterze użytkownik o nicku macras8.

Dziennikarka Polsat News postanowiła nie być obojętna na kierowane w jej kierunku groźby. Sprawę zgłosiła na policję.

"Jak powiedziałam, tak zrobiłam. Zawiadomienie w sprawie wczorajszych gróźb pod moim adresem właśnie zostało złożone. Panom Policjantom bardzo dziękuję za zrozumienie i rozmowę" - napisała na Twitterze.



Ataki antyszczepionkowców

W ostatnim czasie nasiliła się fala agresji ze strony antyszczepionkowców. W nocy z 1 na 2 sierpnia w Zamościu podpalony został punkt szczepień. - Będziemy surowo podchodzić do tego typu aktów - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

Komendant główny policji gen. insp. Jarosław Szymczyk poinformował, że powstała specjalna grupa, która zajmuje się wyjaśnieniem sprawy podpalenia w Zamościu.

W niedzielę, 1 sierpnia, doszło też do ataku antyszczepionkowców w Gdyni. Grupa kilkunastu osób zaatakowała tam stojący na bulwarze szczepionkobus. Otoczyła pojazd, krzycząc: "Jesteście zabójcami" oraz "Jesteście dziećmi doktora Mengele". Interweniowała policja.

