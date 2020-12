Analizujemy różne scenariusze. Generalnie zakładamy, że raczej będziemy puszczali dzieci do szkoły, zaczynając od klas I-III – poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że przed ewentualnym powrotem do szkół będą przeprowadzone testy przesiewowe wśród nauczycieli.

Zdjęcie Minister zdrowia Adam Niedzielski /Grzegorz Banaszak/REPORTER /Reporter

W RMF FM Niedzielski był pytany, czy planowany jest powrót uczniów do szkół. Szef MZ wskazał, że niezależnie od szczepień i tempa ich realizacji przy podejmowaniu decyzji rząd będzie w dalszym ciągu bazował na dziennej liczbie zakażeń w danym regionie i w całym kraju.

"Jeżeli chodzi o to, co się będzie działo po feriach, to analizujemy różne scenariusze. Ale generalnie zakładamy, że raczej będziemy puszczali dzieci do szkół, zaczynając od klas I-III. Który z wariantów, czy to będzie szerzej, czy węziej, tzn. częściowo nauka rotacyjna, hybrydowa dla tych klas, o tym jeszcze rozmawiamy z ministrem Przemysławem Czarnkiem" - przekazał minister zdrowia.

Powtórzył, że powrót do szkół dzieci z klas I-III po feriach, czyli 18 stycznia, to najbardziej prawdopodobny scenariusz, choć jednocześnie zastrzegł, że jest za wcześnie, aby przesądzać, że jest to sztywny termin.

"Wydaje się, że w okolicach połowy stycznia będziemy mieli takie warianty, jeśli oczywiście w ferie nic się nie stanie, że dzieci (klas I-III - red.) na 90 proc. wrócą do szkół" - powiedział.

Dodał, że plan powrotu pozostałych uczniów zależy od rozwoju epidemii.

Niedzielski: Będę nieugięty w sprawie zamknięcia branży hotelarskiej

Pytany, czy będzie nieugięty w sprawie zamknięcia branży hotelarskiej podczas ferii, odpowiedział: "Będę w tej sprawie nieugięty, bo zdecydowanie najważniejszym celem jest to, by przywracać normalność nie tylko w okresie ferii. Nie chciałbym, by przywracanie normalności w czasie ferii odbiło się czkawką i by było przyspieszenie pandemii". Dodał, że lepiej, by tym przywracaniem normalności był powrót do szkół najmłodszych dzieci.

Niedzielski poinformował również, że przed ewentualnym otworzeniem szkół będą przeprowadzone testy przesiewowe wśród nauczycieli w ramach badań przesiewowych, które mają być przeprowadzone w trzech województwach. Doprecyzował, że odbędzie się to "w okolicach połowy stycznia".

"W trzech województwach będziemy chcieli sprawdzić skuteczność różnych metod weryfikacji tego zakażenia. Pewnie zrobimy połączenie badań nie tylko testami antygenowymi, ale także PCR i być może też na przeciwciała" - powiedział Niedzielski.