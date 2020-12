Na dziś mamy już zabezpieczonych punktami szczepień 96,2 proc. gmin i 98,5 proc. populacji – poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Pozostała konieczność zapewnienia możliwości szczepienia dla 94 gmin na 2477 - podał.

Zdjęcie Minister zdrowia Adam Niedzielski /Beata Zawrzel /Reporter

Informację taką szef resortu zdrowia przekazał na Twitterze.

Wcześniej zachodniopomorski konsultant ds. chorób zakaźnych prof. Miłosz Parczewski powiedział, że "będziemy widzieć efekt szczepionki, gdy wyszczepimy 20-30 proc. populacji".

Jego zdaniem najważniejsze jest szczepienie osób starszych, które najciężej przechodzą COVID-19.

