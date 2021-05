- Będę rekomendował, aby maseczki nosić w pomieszczeniach jeszcze co najmniej w wakacje - oznajmił minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że "trzeba bacznie obserwować, co się będzie dalej działo z epidemią".

Zdjęcie Minister zdrowia Adam Niedzielski / Jakub Kaminski/ / East News

- Maseczki powinny być noszone jeszcze przez jakiś czas. Będę rekomendował, aby wewnątrz jeszcze co najmniej w wakacje je nosić - powiedział minister.

Przestrzegł, aby nie dać się "zapędzić w ślepą uliczkę, że wszystkie obostrzenia muszą być od razu całkowicie znoszone". - Trzeba przede wszystkim bacznie obserwować, co się będzie dalej działo z epidemią - zapewnił. Nawiązał tutaj do sytuacji epidemicznej w Wielkiej Brytanii, gdzie był duży spadek zachorowań, ale teraz tendencja się odwróciła.

Niedzielski dodał, że "musimy przyzwyczaić do tego, że epidemia się tli". Zaznaczył też, że znosząc kolejne restrykcje, rząd będzie podkreślał, że "szczepienie może być benefitem, który pozwala wyłączyć kogoś z obostrzeń".

Restauracje przyjmują gości

Od piątku restauracje mogą przyjmować gości wewnątrz swoich lokali. Otwarte mogą być też baseny, kluby fitness, kasyna, siłownie, solaria. Nadal w tych obiektach obowiązuje reżim sanitarny, w tym zakrywanie ust i nosa oraz limity odległości i osób.

Poluzowanie w gastronomii wynika z rozporządzenia Rady Ministrów. Zgodnie z nim od piątku, 28 maja do 5 czerwca restauracje, także te w hotelach oraz placówki gastronomiczne mogą przyjmować klientów wewnątrz swoich lokali, a nie tylko w ogródkach na świeżym powietrzu, jak to się odbywa od 15 maja.

Wznowienie działalności wewnątrz lokali musi się odbywać w ścisłym reżimie sanitarnym. Oznacza to, że możliwe jest max. 50 proc. obłożenie lokalu. Obowiązuje dystans między stolikami - zajęty może być co drugi z nich, a odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m - chyba, że znajduje się między nimi przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.