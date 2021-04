Współczynnik reprodukcji koronawirusa – pokazujący, ile statystycznie osób zaraża chory z COVID-19 – wynosi obecnie dla Polski 0,89 i w żadnym regionie nie przekracza 1,0 – podał minister zdrowia Adam Niedzielski.

Reklama

Zdjęcie Minister zdrowia Adam Niedzielski /Adam Chelstowski /Agencja FORUM

Wskaźnik R, zwany również współczynnikiem reprodukcji wirusa, informuje, na jakim etapie jest epidemia. Pokazuje on, jaka jest zaraźliwość, ile osób może zarazić jeden pacjent, u którego stwierdzono zakażenie COVID-19.

Reklama

Jeśli wskaźnik wynosi więcej niż 1, oznacza to, że jeden chory zaraża więcej niż jedną osobę, co świadczy o tym, że epidemia wciąż się rozwija. Gdy współczynnik R wynosi poniżej 1, to znak, że epidemia zwalnia i coraz mniej ludzi zaraża się od siebie.

"Dzisiejsza wartość współczynnika R, informującego o tym, ile osób statystycznie zakaża zakażony, dla Polski to 0,89. Nie ma żadnego regionu z wartością powyżej 1,0" - podał na Twitterze szef resortu zdrowia.

Minister załączył wykaz datowany na 12 kwietnia, z którego wynika, że najwyższy wskaźnik jest w woj. łódzkim (0,99) i lubelskim (0,96), a najniższy na Mazowszu (0,84) oraz na Warmii i Mazurach (0,85).

Od początku epidemii badania potwierdziły w Polsce zakażenie koronawirusem u 2 621 116 osób, z których 59 930 zmarło.