- Bardzo dużo zależy od nas, od tego, jak będziemy się zachowywali, czy będziemy utrzymywali reżim noszenia maseczki, czy będziemy przestrzegać obostrzeń, które nie są wprowadzane, żeby ograniczać naszą wolność, ale rozprzestrzenianie się koronawirusa - mówił minister zdrowia Adam Niedzielski w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News.

Zdjęcie Minister zdrowia Adam Niedzielski był gościem Doroty Gawryluk /Polsat

- Jeżeli te działania i te obostrzenia, które wprowadziliśmy, zaczną działać, to najpierw będziemy mieli do czynienia ze stopniowym spadkiem dynamiki wzrostu, a potem ze stopniową stabilizacją liczby zachorowań. W tym tygodniu tego wypłaszczenia nie należy się spodziewać. Jeżeli będzie się pojawiało, to myślimy o tym w perspektywie dwóch tygodni - mówił Adam Niedzielski w programie "Gość Wydarzeń", dodając, że "obostrzenia działają 10-14 dni od ich wprowadzenia".

Reklama

Pytany przez Dorotę Gawryluk, czy jest zadowolony z utrzymywanej dyscypliny, zaznaczył, że jest zadowolony z tego, że "dużo się zmienia w przeciętnym nastawieniu do obostrzeń i rygorów reżimu sanitarnego". - Jeżeli chodzi o noszenie maseczek, to dużo się zmieniło w perspektywie ostatniego miesiąca. Liczba sceptyków, którzy nie wierzyli w to, że maseczki mogą skutecznie pomóc nam zahamować rozwój epidemii, się po prostu zmniejsza - mówił Niedzielski.

- Teraz zwracanie uwagi na brak maseczki jest nagminne. Myślę, że nie wypada być bez maseczki tam, gdzie jest to niedopuszczalne - podsumował.

"Okres wakacji być może uśpił naszą czujność"

Na pytanie, czy polska służba zdrowia jest w stanie poradzić sobie z 20 tys. zakażeniami dziennie, minister zapewnił, że "są przygotowani na wszystkie scenariusze". - Jutro w Sejmie pojawi się pakiet rozwiązań, który ma ułatwić i umożliwić lepsze wykorzystanie zasobów personelu medycznego - mówił minister zdrowia.

Niedzielski odniósł się też do szpitala tymczasowego powstającego na Stadionie Narodowym. Zapewnił, że już teraz są podejmowane konkretne działania. - Tam jest dostawa sprzętu, są budowane ścianki działowe. To było zaplanowane ponad trzy tygodnie temu, a sama koncepcja budowy szpitali tymczasowych była konsultowana wcześniej z inżynierami z Trójmiasta - mówił minister zdrowia.

- Mieliśmy okres wyciszenia w czasie wakacji, który być może uśpił naszą czujność. Chcę zapewnić wszystkich państwa, że rząd i wszystkie służby podległe działają po to, by nie powtarzać scenariusza włoskiego i dostarczać efektywne rozwiązania - mówił Niedzielski.

Apel o pozostanie w domach

- W prognozach, które dotyczyły października, zakładałem, że będziemy mieli do czynienia ze scenariuszem ok. 3 tys. zachorowań dziennie. Tak rzeczywiście było na początku miesiąca, ale przez ostatnie dwa tygodnie, a szczególnie przez ostatni tydzień, mieliśmy do czynienia nie z liniowym przyrostem zachorowań, bo taki sobie scenariusz przygotowaliśmy, ale ze wzrostem wykładniczym. Stąd taka reakcja, stąd obostrzenia i stąd apele premiera, czy moje, żebyśmy zostali w domu i przechodzili na pracę zdalną - mówił minister zdrowia.

Minister zdrowia apelował o pozostanie w domach. - Dane, które analizowaliśmy z ruchu telefonii komórkowej, pokazują, że od początku września ten poziom aktywności i mobilności ludzi jest taki, jak był w styczniu, lutym. Mamy nadzieję, że obostrzenia, które wprowadziliśmy, ograniczą ten ruch o ok. 10 proc., co może być wartością kluczową dla spowolnienia dynamiki pandemii - mówił Niedzielski.

- Każda osoba, która będzie potrzebowała pomocy, otrzyma taką pomoc - zapewnił minister zdrowia, który wskazywał, że w razie potrzeby zostaną zaangażowane oddziały ratowników z wojska i straży pożarnej.