Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Ponad 15 tys. nowych przypadków to liczba, która przewyższa liczbę sprzed tygodnia o 3,5 tys. Niestety, ta tendencja ma poziom trwały - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Przyznał, że jest przyrost o jedną trzecią w porównaniu do ubiegłego tygodnia.

Minister zdrowia Adam Niedzielski

- Trzecia fala się rozpędza, dlatego jest konieczność uruchomienia szpitali tymczasowych - dodał minister. Jak powiedział taka decyzja została dzisiaj podjęta w dziewięciu województwach.

- Patrzymy też na inne parametry, które informują nas, co będzie się działo w najbliższych dniach - powiedział Niedzielski. - Mamy coraz większą dynamikę zleceń i wykonywanych badań.

Przypomniał, że każdy z pozytywnym wynikiem testu ma prawo otrzymać pulsoksymetr do domu, aby wykonywać regularne badania. - Zachęcamy do wysyłania pomiarów za pomocą tego urządzenia - mówił minister w Gdańsku. - Zachęcam też w przypadku pozytywnego wyniku do skorzystania z programu PulsoCare.

We wtorek Niedzielski przekazał, że wśród lekarzy nie widać trzeciej fali zachorowań. To wpływ szczepień przeciw COVID-19 - ocenił.

"Wpływ szczepień przeciw #COVID19 na zachorowania lekarzy. Od początku grudnia spadek z dziennego poziomu powyżej 200 do 10. Tutaj nie widać trzeciej fali!" - napisał na Twitterze szef resortu.