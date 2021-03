Przed głównym wejściem do tworzonego szpitala tymczasowego w Radomiu odbył się briefing prasowy ministra zdrowia Adama Niedzielskiego dotyczący zwiększenia potencjału łóżkowego szpitali tymczasowych dla pacjentów z COVID-19. Niedzielski poinformował o zawieszeniu dyrektora szpitala miejskiego Marka Pacyny.

Reklama

Zdjęcie Minister zdrowia Adam Niedzielski w Radomiu /Polsat News

- Spotykamy się w Radomiu w sytuacji, w której trzecia fala pandemii rozpędza się w Polsce. (...) Mamy do czynienia z trudną sytuacją i ta trudna sytuacja wymaga trudnych decyzji - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski

Reklama

- Szpitale tymczasowe tworzone były z myślą o trzeciej fali koronawirusa - powiedział szef resortu.

- Niestety z kilku miejsc docierają do nas sygnały o trudnej współpracy z lokalnymi samorządami, a to nie jest czas w którym możemy poświęcać energię na niesnaski - mówił Niedzielski, nawiązując do sytuacji w Radomiu. Jak zaznaczył, trudna sytuacje epidemiczna "nie pozwala na kłótnie, na brak kooperacji". - Potrzebne jest szybkie działanie - zaakcentował.

- To jest sytuacja nie do zaakceptowania, ten brak współpracy w otwieraniu szpitali tymczasowych - dodał.

Niedzielski podczas konferencji prasowej poinformował, że "trudna współpraca" miała miejsce na linii wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł i dyrektor radomskiego szpitala Marek Pacyna. Z tego powodu szef resortu podjął decyzję o zawieszeniu dyrektora Pacyny i wprowadzeniu pełnomocnika, który zajmie się organizacją pracy szpitala. Został nim Andrzej Cieślik.

- Podjąłem decyzję, by zawiesić dyrektora szpitala i powołać pełnomocnika, który jak najszybciej zorganizuje szpital tymczasowy w Radomiu. Pełnomocnikiem został Andrzej Cieślik z delegatury NFZ w Radomiu - poinformował szef Ministerstwa Zdrowia.





Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Język pandemii. "Raport" o koronawirusowych zmianach w komunikacji Polsat News