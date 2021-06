Minister Zdrowia Adam Niedzielski pytany był w piątek w internetowej części wywiadu w Radiu Zet, dlaczego, mimo zapowiadanej wiele miesięcy temu ustawy powołującej fundusz kompensacyjny, nadal nie została ona uchwalona. Według wcześniejszych zapowiedzi projekt przewidywałby odszkodowania dla osób, u których wystąpią niepożądane odczyny poszczepienne.

Przyznał, że resort przygotował projekt wiele miesięcy temu, ale wprowadza on do polskiego systemu prawnego nowe rozwiązanie, mianowicie "uproszczony tryb dochodzenia świadczenia kompensacyjnego" i w związku z tym resort po konsultacjach projektu otrzymał wiele uwag do niego.

Dla kogo rekompensaty?

- Liczba uwag, jaką otrzymaliśmy w wyniku konsultacji publicznych, była rzeczywiście ogromna - powiedział Niedzielski. Zapewnił, że resort wszystkie je analizował.

- Ale przygotowana już jest wersja uwzględniająca wnioski z dyskusji publicznej i już w najbliższym czasie ta ustawa, i to mówię naprawdę o najbliższym tygodniu bądź następnym tygodniu, wejdzie na posiedzenie Rady Ministrów po to, żeby być rekomendowana do przeprowadzenia przez Sejm - poinformował.

Zapewnił, że niezależnie od momentu przyjęcia ustawy ewentualne rekompensaty będą przeznaczone również dla osób, które zaszczepiły się przed przyjęciem planowanej ustawy.

Od 27 grudnia ub.r. w Polsce wykonano ponad 27,6 mln szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest ponad 12 mln osób. Zgłoszono 11 892 niepożądane odczyny poszczepienne - podano w piątek na rządowych stronach.