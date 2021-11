W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 28 380 nowych zakażeniach koronawirusem SARS-CoV-2, z czego 5277 odnotowano w samym województwie mazowieckim. Wiadomo również, że zmarło kolejnych 460 osób chorych na COVID-19, a w szpitalach jest ponad 18 tys. zakażonych pacjentów. Do tych danych odniósł się minister zdrowia na konferencji prasowej. Jego zdaniem są to "duże liczby, które wzbudzają niepokój" oraz "wkraczają w sferę testowania wydolności systemu opieki zdrowotnej".

- Sytuacja jest rzeczywiście niebezpieczna. W najbliższym czasie - w tym lub przyszłym tygodniu - będziemy mieli do czynienia z apogeum czwartej fali zakażeń. Jeśli wystąpi ono w tym tygodniu, sięgnie poziomu 25 tys.; jeśli w przyszłym - dzienne poziomy zakażeń będą z przedziału 30-35 tys. - wyliczył.



Reklama

Niedzielski nie wyklucza ostrzejszych limitów osób

Jak wyjaśnił Niedzielski, przedstawione przez niego scenariusze oznaczają, że w kolejnych tygodniach "będziemy obserwowali spadki". Zastrzegł jednak, że pandemia nauczyła, iż potrafi "zaskoczyć", dlatego resort nie wyklucza również innych możliwości - wśród nich jest ewentualny brak spadków zakażeń.



- W zależności od wariantu przebiegu epidemii będziemy stosowali różne środki. Jeżeli nie będzie sygnałów, że osiągamy apogeum i mamy do czynienia z perspektywą spadków, wdrażane instrumenty będą przywidywać zwiększanie restrykcji, a limity miały bardziej dolegliwą postać. Być może na początku grudnia musielibyśmy podejmować takie decyzje - mówił minister zdrowia.

Niedzielski potwierdził tym samym informacje Interii. We wtorek informowaliśmy, że od 1 grudnia możliwe jest zaostrzenie limitów osób m.in. w sklepach czy restauracjach.



Minister zdrowia: Stosowanie urządzeń tlenowych jest na coraz większą skalę

Minister zdrowia zapewniał również na konferencji, iż rządzący są przygotowani "do takiej rozbudowy bazy łóżkowej, która byłaby w stanie przyjąć wszystkich pacjentów". - Szczepienia powodują, że mamy stosunkowo mniej hospitalizacji w porównaniu z liczbą zakażeń. Możemy sobie pozwalać, aby nie wprowadzać dolegliwych restrykcji - wyjaśnił.



Następnie Niedzielski przytoczył kwoty, jakie wydano na walkę z pandemią w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Jak wyliczał, 1 mld zł ze środków unijnych przeznaczono na 133 projekty obejmujące m.in. zakupy ambulansów oraz środków ochrony indywidualnej. Kolejne 350 mln zł, pochodzących z budżetu krajowego, wydano np. na sprzęt medyczny oraz instalacji tlenowych.



- Każda kolejna fala czy mutacja oznacza stosowanie coraz bardziej zaawansowanych technik klinicznych; stosowanie urządzeń tlenowych jest na coraz większą skalę - powiedział szef MZ. Jak kontynuował, resort przeznaczył około 4,5 mln zł na szkolenia z obsługi respiratorów oraz wykonywania szczepień.



Przypomniał także, że "jesteśmy w przeddzień bardzo ważnej decyzji ws. możliwości szczepienia dzieci" w wieku 5-11 lat. - Mamy zapowiedziane, że Europejska Agencja Leków wyda rekomendację (ws. podawania preparatów przeciw COVID-19 w tej grupie wiekowej - red.), więc będziemy chcieli przedstawić szczegółowe informacje o bezpieczeństwie - powiedział.



Wkrótce więcej informacji nt. konferencji ministra zdrowia.

Wiceminister: Szczyt IV fali możliwy w przyszłym tygodniu

O wysokiej liczbie zakażeń mówił w środę także wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W rozmowie z Interią uściślił, że ostatniej doby wykonano również rekordowo dużo testów (107 tys.), co przełożyło się na wynik. - Z naszych obserwacji wynika, że zbliżamy się do szczytu czwartej fali. Wzrosty, które obserwujemy tydzień do tygodnia wyhamowują - powiedział.



Kraska przypomniał, że na oddziałach intensywnej terapii przebywa 1613 osób chorych na COVID-19, spośród których "wielu przegrywa". Dodał jednocześnie, że w dwóch województwach - podlaskim i lubelskim - widać "zdecydowane wyhamowanie czwartej fali".

- Obserwujemy tam mniej nowych zakażeń niż tydzień temu, a współczynnik reprodukcji wirusa "R" jest poniżej 1. To wyraźny symptom, że czwarta fala w tych regionach jest już po szczycie. Natomiast jeśli spojrzymy na województwo mazowieckie, widzimy znaczny spadek wzrostów nowych zakażeń - na poziomie około 21 proc. - przekazał.



Zapytany przez Interię o możliwość wprowadzenia obostrzeń od 1 grudnia, odparł, że "sytuacja jest dynamiczna" lecz "na dziś takich rozwiązań nie rozważamy".



Całą rozmowę z Waldemarem Kraską przeczytasz tutaj.