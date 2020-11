- Jeżeli popatrzymy na trendy, z którymi mamy do czynienia, to (...) powoli zbliżamy się do ścieżki stabilizacji liczby zachorowań - mówił minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej na stadionie narodowym w Warszawie. Jak jednak podkreślił, jest to stabilizacja na bardzo wysokim poziomie nowych zakażeń. Minister mówił także o szczepionce na COVID-19. - Nie sądzę, żebyśmy wprowadzali obowiązek szczepienia, ale będziemy robić wszystko, by szczepionka na COVID-19 była szeroko dostępna i w przystępnej cenie - powiedział.

Zdjęcie Medyk przy pacjencie zakażonym koronawirusem, Kraków /Omar Marques /Getty Images

Minister Niedzielski zwrócił uwagę na liczbę zleceń na testy wystawianych przez lekarzy POZ. - Obserwujemy, że jest ich mniej - zauważył. Podkreślił, że "najważniejsze jest działanie", by "nawet realizacja najczarniejszych scenariuszy nie oznaczała załamania systemu opieki zdrowotnej".



Reklama

- W niedzielę kolejne 200 łóżek w szpitalu tymczasowym na stadionie PGE Narodowy w Warszawie. Limit wzrośnie do 500 miejsc dla pacjentów - zapowiedział szef KPRM Michał Dworczyk. - Szpitale tymczasowe są naszą ostatnią linią obrony. One nie są po to, żeby zastąpić szpitale stacjonarne, ale po to, żeby ratować system służby zdrowia na wypadek przeciążenia systemu - podkreślił.

Szef KPRM wskazał, że poza szpitalem na Stadionie Narodowym budowanych jest 20 szpitali tymczasowych pod auspicjami wojewodów - powstają one w każdym województwie. Kolejne 17 takich obiektów budują, zgodnie z decyzją administracyjną premiera, spółki Skarbu Państwa.

Dworczyk zaznaczył, że szpitale tymczasowe mają być "czwartą ostatnią linią obrony". Są - jak mówił - budowane po to, by w sytuacji przeciążenia systemu można było przyjąć pacjentów chorych na Covid-19. - One nie są po to, aby zastąpić normalne, stacjonarne szpitale, o czym mam wrażenie czasami niektórzy komentatorzy zapominają, ale po to, żeby ratować system służby zdrowia, który dzisiaj mierzy się z olbrzymimi wyzwaniami - powiedział szef KPRM.



Minister Zdrowia odniósł się zaś to zbliżającego się święta odzyskania niepodległości. - Przyjmijmy, że w tym roku wyrazem patriotyzmu na 11 listopada będzie to, że zostaniemy w domu - powiedział podczas konferencji prasowej Adam Niedzielski.



Niedzielski mówił także o szczepionce na COVID-19. - Nie sądzę, żebyśmy wprowadzali obowiązek szczepienia, ale będziemy zachęcać do zaszczepienia się i robić wszystko, by szczepionka na COVID-19 była szeroko dostępna i w przystępnej cenie - powiedział.