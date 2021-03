Jednodawkowa szczepionka Johnson & Johnson zapewnia 100 proc. ochrony przed hospitalizacją i zgonem od 28. dnia po szczepieniu - przekazał minister zdrowia Adam Niedzielski, po spotkaniu z przedstawicielami koncernu.

Zdjęcie Preparat firmy Johnson & Johnson /Jon Cherry /Getty Images

"Wnioski ze spotkania z firmą J&J na temat ostatnio dopuszczonej szczepionki jednodawkowej: 85 proc. ochrony przed ciężkim przebiegiem od 14. dnia, 100 proc. ochrony przed hospitalizacją i zgonem od 28. dnia" - napisał na Twitterze Adam Niedzielski.

"Zakładamy, że około 4,5 mln dawek dotrze do Polski w drugim kwartale!" - dodał minister zdrowia.

Przypomnijmy, że 11 marca Komisja Europejska dopuściła szczepionkę Johnson & Johnson do obrotu na terenie Wspólnoty. To czwarta zarejestrowana w UE szczepionka przeciw COVID-19 - po preparatach koncernów Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca.

Kiedy dokładnie pierwsze szczepionki J&J trafią do Polski - tego jeszcze nie wiadomo. Wstępnie mówiono o połowie kwietnia czy początku maja.

Jak działa ten preparat?

Szczepionka Johnson & Johnson wykorzystuje tę samą technologię, co wcześniej opracowana szczepionka przeciwko wirusowi ebola oraz będące w fazie badań szczepionki przeciwko syncytialnemu wirusowi oddechowemu (RSV), wirusom HIV i zika. Są to szczepionki na bazie niezdolnego do replikacji adenowirusa Ad26, uważane za ogólnie bezpieczne i wysoce immunogenne.

Ad26 jest nośnikiem materiału genetycznego, pod wpływem którego komórki zaszczepionej osoby zaczynają wytwarzać białko wypustkowe (białko kolca, białko S) wirusa SARS-CoV-2 powodującego COVID-19. Reagując na białko wirusa, organizm wytwarza odporność. Samo białko nie jest wirusem SARS-CoV-2, nie może więc spowodować choroby.