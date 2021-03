Minister Adam Niedzielski spotkał się z szefową Luxmedu Anną Rulkiewicz. Rozmowa odbyła się dzień po wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, który skrytykował na konferencji prasowej prywatną służbę zdrowia.

"Bardzo dziękuję Adamowi Niedzielskiemu za spotkanie. Dziękuję za docenienie roli sektora prywatnego w walce z pandemią. Przekażę te słowa personelowi medycznemu. Wierzę, że wczorajsza wypowiedź premiera była nieporozumieniem i dalej będziemy współpracować dla dobra pacjentów" - napisała w mediach społecznościowych szefowa Luxmedu po rozmowie z ministrem zdrowia.

Anna Rulkiewicz wpisie na Twitterze zamieściła też zdjęcie ze spotkania.



W czwartek podczas konferencji prasowej, na której rząd ogłosił nowe obostrzenia w związku z pandemią , premier Mateusz Morawiecki skrytykował prywatną służbę zdrowia.



- Przypomnijmy sobie jeszcze raz, co opozycja w sytuacji służby zdrowia proponowała - komercjalizację. A czy służba prywatna dzisiaj - wobec której mam najwyższy szacunek oczywiście także - ratuje zdrowie i życie pacjentów COVID-19? Czy słyszymy o tym, że jakieś wielkie szpitale prywatne są otwarte i właśnie zamieniane na szpitale dla pacjentów leczonych na COVID-19? Otóż nie, tylko państwo w takich najtrudniejszych chwilach próby musiało rzucić i rzuciło wszystkie swoje siły i środki, wszystkie swoje rezerwy i odwody po to, żeby uratować jak najwięcej Polaków; po to żeby ratować zdrowie Polaków, życie Polaków, ale jednocześnie też ratować miejsca pracy, ratować gospodarkę - mówił premier.

Na słowa szefa rządu natychmiast zareagowała Anna Rulkiewicz, szefowa Luxmedu - jednego z liderów prywatnej opieki medycznej w Polsce.

"Jakie to przykre. Co ja mam powiedzieć naszym lekarzom, pielęgniarkom, którzy codziennie walczą o życie pacjentów covidowych?" - stwierdziła.

W piątek do słów premiera odniósł się też Adam Niedzielski.



- Doszło do jakiejś nadinterpretacji wypowiedzi pana premiera, bo intencją było pokazanie, że model prywatyzacji całej opieki zdrowotnej bardzo utrudniłby postępowanie w sytuacji kryzysowej - podkreślił minister zdrowia.