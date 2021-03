Adam Niedzielski: Ograniczamy teleporady

Minister zdrowia zapowiedział zmiany w zasadach udzielania teleporadach. Możliwość stosowania porad lekarskich przez telefon ma zostać ograniczona.

Lekarz udzielający teleporady, zdjęcie ilustracyjne

W piątek odnotowany został największy dobowy wzrost zakażeń koronawirusem od początku roku. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 15 829 nowych przypadkach i 263 zgonach. W związku z tym zapadła decyzja o ponownym otwarciu szpitali tymczasowych w Polsce. W części województw w kraju zostały też wprowadzone dodatkowe obostrzenia. Czytaj także: Nowe obostrzenia. Konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Szef Ministerstwa Zdrowia oświadczył także, że zdecydował się ograniczyć możliwość teleporad.

- Najprawdopodobniej dzisiaj podpiszę rozporządzenie, które dotyczy kwestii teleporad. Mamy bardzo dużo sygnałów o nadużywaniu teleporad, jeżeli chodzi o formę kontaktu z pacjentem, to również niesie konsekwencje dla zdrowia publicznego i zdecydowałem się ograniczyć możliwość stosowania teleporad - poinformował minister.

Teleporada a dzieci

Niedzielski tłumaczył, że dotąd teleporady były standardowo stosowane w każdej sytuacji, a jedyne wyłączenie dotyczyło dzieci do drugiego roku życia.

- Nowe regulacje, które przygotowaliśmy przede wszystkim podwyższają tę dolną granicę wieku, gdzie teleporada nie będzie standardem (...) do szóstego roku życia - wskazał.

Niedzielski zaznaczył, że w przypadkach, w których na życzenia rodzica czy opiekuna będzie w jego ocenie możliwość pobrania tej konsultacji właśnie w trybie teleporady, to oczywiście taka możliwość będzie dopuszczona.

Pierwsza wizyta

Minister poinformował jednocześnie, że w rozporządzeniu zamieszczono kilka wyłączeń, w których teleporada w ogóle nie może być stosowana. To są przypadki dotyczące pierwszych wizyt.

- Sytuacji, w których osoba po raz pierwszy odczuwa pewną dolegliwość, wtedy absolutnie ma prawo skorzystać z lekarza i to właśnie nie w formie kontaktu poprzez teleporadę, tylko poprzez wizytę osobistą - mówił.

Wprowadzony ma być też warunek że na wyraźne życzenie pacjenta wizyta tradycyjna również musi się odbyć. - To znaczy, że teleporada jest prawem pacjenta, ale z tego prawa może on nie chcieć skorzystać i może po prostu oczekiwać wizyty w ujęciu tradycyjnym - mówił Niedzielski.

Dyskusje z lekarzami

Rozporządzenie o teleporadach wejdzie w życie 7 dni po ogłoszeniu go w Dzienniku Ustaw, czyli prawdopodobnie będzie obowiązywać od kolejnego weekendu.

- Jeżeli chodzi o tę górną granicę wieku byliśmy otwarci na dyskusję ze środowiskiem lekarzy rodzinnych, którzy przekonywali nas, by górnej granicy, jak również dolnej, nie wprowadzać. W przypadku dzieci nie było to negocjowalne. Natomiast w przypadku osób powyżej 65. roku życia zrezygnowaliśmy z tej granicy wiekowej, ale wprowadziliśmy warunek, że na wyraźne życzenie chorego ta teleporada nie będzie stosowana. Będzie miał on prawo do wizyty w tradycyjnej formule - powiedział minister.