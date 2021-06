Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę o 133 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i śmierci pięciu osób z COVID-19.

Szef resortu zdrowia we wpisie na Twitterze zwrócił uwagę, że liczba nowych zakażeń cały czas maleje a odsetek pozytywnych testów wynosi 1 proc. "Już ponad 3 tygodnie, tj. od 27 maja, liczba nowych zakażeń utrzymuje się poniżej 1 tys. i cały czas maleje. Średnia liczba nowych zakażeń (ostatnie 7 dni) na 100 tys. osób wynosi obecnie 0,5. Odsetek pozytywnych testów to 1 proc." - napisał Niedzielski.

Łącznie od marca ub.r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 2 878 767 przypadków. Zmarło 74 828 osób z COVID-19.





Duża dostawa do Polski

Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski poinformował, że w poniedziałek planowana jest dostawa 2,6 mln szczepionek od firmy Pfizer/BioNTech. Tego samego dnia ma również dotrzeć 322 tysiące szczepionek od firmy AstraZeneca.

Z kolei we wtorek do kraju dostarczonych zostanie 122 tysiące szczepionek firmy Johnson & Johnson.

Natomiast w sobotę do Polski ma przyjechać 285 tys. szczepionek od firmy Moderna. Wcześniej, w sobotę 19 czerwca, od tej samej firmy do Polski dotarło 267 tys. szczepionek.

Szczepienia przeciw COVID-19 ruszyły w Polsce 27 grudnia 2020 r. Według najnowszych danych, w Polsce wykonano dotąd dokładnie 26 422 469 szczepień. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson jest 11 136 832 osób. Dzienna liczba szczepień wyniosła 209 353.

Łącznie do Polski dostarczono do tej pory 29 662 020 dawek. Z kolei do punktów szczepień trafiło 27 044 560 dawek.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 25 038 dawek. Zgłoszono 11 424 niepożądane odczyny poszczepienne.

