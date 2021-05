Planujemy, że w piątek wieczorem będzie podpisane rozporządzenie dotyczące szczepienia przeciwko COVID-19 osób w wieku 16+. Od poniedziałku planujemy uruchomienie rejestracji - przekazał minister zdrowia Adam Niedzielski.

Zdjęcie Minister zdrowia Adam Niedzielski /Piotr Molecki /East News

Programem szczepień przeciwko COVID-19 w Polsce objęto do tej pory osoby, które najpóźniej w dniu przeprowadzenia szczepienia ukończyły 18 lat. Mogą one zapisywać się na szczepienie. W UE dopuszczono do tej pory cztery preparaty, w tym szczepionkę dwudawkową Comirnaty produkcji Pfizer i BioNTech. Zgodnie z charakterystyką tego produktu leczniczego można nią szczepić osoby od 16 lat. Użycie pozostałych preparatów możliwe jest tylko w przypadku osób pełnoletnich.

Na szczepienie osób pomiędzy 16 a 18 rokiem życia zgodzić musi opiekun prawny np. rodzic, jak również sam nastolatek.

W Polsce jest 1,4 mln osób w wieku od 15 do 18 lat, w tym 365 tys. osiemnastolatków.