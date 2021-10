Adam Niedzielski o liczbie zakażeń z 20 października: Mamy do czynienia z eksplozją pandemii

Koronawirus w Polsce

Minister zdrowia Adam Niedzielski skomentował liczbę nowych zakażeń koronawirusem z 20 października. W środę odnotowano w Polsce 111 proc. wzrost w porównaniu do ubiegłego tygodnia. - Mamy do czynienia ze swoistą eksplozją pandemii. Z tygodnia na tydzień mamy podwojenie wyniku, jeśli ta sytuacja się utrzyma, to zaburzy wszelkie nasze prognozy - powiedział Adam Niedzielski. Jak dodał, "jeśli trendy się utrzymają, będziemy musieli podjąć drastyczne kroki".

Zdjęcie Adam Niedzielski podczas środowej konferencji prasowej / Sebastian Borowski / PAP