Adam Niedzielski o głównej przyczynie trzeciej fali pandemii

Brytyjska odmiana koronawirusa jest główną przyczyną trzeciej fali pandemii - powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej Adam Niedzielski. Minister zdrowia odniósł się też do medialnych doniesień o objęciu kolejnych regionów większymi obostrzeniami.

- Mamy kontynuację stałej tendencji wzrostowej zachorowań na COVID-19. Wskaźnik reprodukcji wirusa wynosi 1,19 - poinformował Niedzielski.

Szef resortu zdrowia pytany o to, kiedy spodziewać się największego wzrostu zakażeń w trzeciej fali pandemii, odparł, że nadal aktualna jest prognoza, zgodnie z którą średnia dzienna wyniesie 10-12 tys. zakażeń dziennie.

- Wydaje się jednak, że taka prognoza, która pokazuje, że szczyt będzie w przedziale 10-12 tys. jest raczej prognozą optymistyczną i rosnące udziały mutacji brytyjskiej mogą powodować, że te wielkości zostaną przekroczone - powiedział Niedzielski.

Natomiast - dodał - "mówienie w tej chwili o poziomach rzędu 40 tys. wydaje się nieco jeszcze abstrakcyjne, chociażby ze względu na to, że jak porównujemy sobie dynamikę tego, co się działo w drugiej fali i tego, co się dzieje teraz, to te przyrosty są na razie troszeczkę mniejsze niż były podczas drugiej fali".

Jak dodał, przyrosty trzeciej fali pandemii są obecnie mniejsze niż podczas drugiej fali.

- Brytyjska odmiana koronawirusa jest główną przyczyną trzeciej fali pandemii - przekazał minister zdrowia.

Większe obostrzenia w kolejnych regionach?

Obecnie na Warmii i Mazurach zamknięte pozostają szkoły, galerie handlowe, hotele, obiekty sportowe, kina i teatry. Według nieoficjalnych informacji mediów, kolejne dwa województwa miały zostać objęte tymi ograniczeniami.

Niedzielski zdementował te doniesienia. Zapewnił, że rząd nie zamierza na razie zwiększenia obostrzeń w kolejnych województwach.

Przekazał również, że szczepionki chińskich i rosyjskich firm nie mają potwierdzonych badań klinicznych, dlatego polski rząd nie zdecydował się na ich kupno.

Koronawirus w Polsce

Mamy 4786 nowych zakażeń SARS-CoV-2, a 24 chorych zmarło - wynika z danych Ministerstwa Zdrowia.



W sumie od początku epidemii w Polsce stwierdzono 1 711 772 zakażenia koronawirusem i śmierć 43 793 osób z COVID-19.



Wykonano 3 336 354 szczepień.

