Minister zdrowia poinformował w poniedziałek o 6422 nowych zakażeniach koronawirusem. To wzrost o ponad 25 proc. tydzień do tygodnia i trzeci dzień z rzędu, gdy odnotowywane są wzrosty. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przekazał z kolei, że zmarło dziewięć osób zakażonych koronawirusem.

Wzrost liczby nowych przypadków Niedzielski określił jako "sygnał ostrzegawczy". Wskazał, że 20 tys. zajętych łóżek covidowych, jeszcze przed nadejściem piątej fali pandemii "wygląda katastroficznie".





"Nieszczepienie się jest nieodpowiedzialne"

Minister podkreślił, że choć skuteczność szczepień względem zakażalności jest mniejsza przy Omikronie niż w przypadku pierwszego wariantu covidu, to pełne wyszczepienie najczęściej zapobiega ciężkiemu rozwojowi choroby. - Uniknięcie zakażenia Omikronem będzie bardzo trudne, jeśli wręcz niemożliwe. Dlatego nieszczepienie się jest nieodpowiedzialne - mówił.



- W środę albo w piątek powinniśmy się spodziewać kolejnych decyzji, czy zaostrzyć restrykcje, jeśli nadal będziemy obserwować przyrost zakażeń - tłumaczył minister zdrowia.



Adam Niedzielski stwierdził, że jedną z ewentualnych restrykcji może być ograniczanie działalności galerii handlowych.



- Będziemy rozmawiali o tym, co dalej ze szkołami. A inne restrykcje to te związane z ograniczaniem działalności gospodarczej, aktywności w galeriach, innych tego typu miejscach - mówił.