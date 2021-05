​- Na razie nie rozważamy wprowadzenia przymusu szczepień - zapewnił minister zdrowia Adam Niedzielski w Polsat News. - Wiedza, którą przekazujemy przekonuje ludzi - dodał. Przypomniał, że do jesieni rząd chce zaszczepić wszystkich chętnych Polaków. Szef resortu odniósł się również do pomysłu, by osoby, które zachorują na COVID-19, a nie chciały się zaszczepić, pokrywały koszty leczenia. Niedzielski poinformował również o tym, ilu Polaków ma przeciwciała.

Reklama

Zdjęcie Minister zdrowia Adam Niedzielski /Polsat News /

- Do tej pory stosowaliśmy takie podejście, że przekonujemy do szczepień. Historia i doświadczenie pokazują, że to dosyć skuteczna metoda - powiedział Niedzielski pytany o pomysły wprowadzenia obowiązku szczepień.



Reklama

Jak mówił, musimy zdawać sobie sprawę, że dojdziemy do pewnego punktu przesilenia, gdzie ludzie już nie będą szukali szczepionek. - Szczepionki będą na tyle dostępne, że to one będą czekały na ludzi - wyjaśnił.

Bogdan Rymanowski pytał o propozycję prof. Anny Piekarskiej, członkini Rady Medycznej przy premierze, by osoby, które nie chcą poddać się szczepieniu, a zachorują na COVID-19, powinny płacić za terapię. - To absolutnie nieakceptowalne. Po to jest system leczenia publicznego, żeby ta pomoc była udzielana. Od tego jest państwo, na tym polega nasza rola - zaznaczył.

Pytany o szczepienia młodych ludzi Niedzielski wyjaśnił, że "mamy badania, które pokazują, że szczepionka jest tak samo bezpieczna w grupie 16-17 lat jak i wśród pełnoletnich". - To nie jest tak, że kogoś zmuszamy, ale zapraszamy, dajemy możliwość - wymieniał.

- Po trzecie, poziom bezpieczeństwa we wrześniu, po wakacjach, gdy wszystko wróci do normy, będzie wyższy, gdy zaszczepią się dzieci - powiedział minister zdrowia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Niedzielski o obowiązkowych szczepieniach: Na razie takiego przymusu nie rozważamy Polsat News

Kolejny kraj wstrzymuje szczepienia AstraZenecą

Odnosząc się do wstrzymania szczepień preparatem AstraZeneca przez Słowację szef resortu zdrowia mówił, że "Polska wielokrotnie przerabiała ten temat". - Prowadzimy monitoring, patrzymy na to, co dzieje się w całej Europie. Jesteśmy dawno po reakcji na takie epizody - odparł.

Bogdan Rymanowski pytał o prognozy MZ ws. ewentualnych kolejnych fal koronawirusa. - Nawet czarny scenariusz, który mówi, że w przypadku złożenia się kilku czynników mielibyśmy wzrost zachorowań dziennych do 14 tys. to tutaj ryzyko nie jest już takie duże. Infrastruktura jest w takim zakresie wydolna. Jeżeli chodzi o okres najbliższy, czyli maja i czerwca, to jesteśmy bezpieczni. - zapewnił.

- Myślę, że do września będziemy mieć zaszczepionych wszystkich chętnych i mam nadzieję, że będzie to poziom 70-80 proc. populacji - dodał.

Szef resortu zdrowia przestrzegł, że ewentualne ryzyko związane z wystąpieniem czwartej fali koronawirusa wynika głównie z pojawiających się nowych wariantów koronawirusa, bo niektóre z nich mogą być odporne na szczepionki.



Niedzielski przekazał także informacje dotyczące przeciwciał. - Mamy badania przeprowadzone na dużej grupie Polaków i wskaźniki, gdzie odnotowaliśmy przeciwciała, są rzędu ponad 55 proc. - poinformował.

Co z "przepustkami covidowymi"?

Minister zdrowia został zapytany również o pomysły wprowadzenia "przepustek covidowych", które umożliwiałyby dostęp do restauracji czy kin osobom zaszczepionym, posiadającym zaświadczenie. Rozważa to coraz więcej państw UE.

- Na takie różnicowanie w tej chwili się nie decydujemy - oświadczył. - Na razie stoimy na stanowisku, że żaden dostęp do usług nie powinien być związany z posiadaniem takiego potwierdzenia - dodał. - Osoby, które mają takie potwierdzenia szczepienia nie są wliczane do limitów obowiązujących. Jeżeli mamy wesele, gdzie limit wynosi 50, to nie liczy się osób z certyfikatem przyjęcia preparatu - dodał. - Nie decydujemy się na różnicowanie - przekazał.

Niedzielski: Iwermektyna nie jest skuteczna

Bogdan Rymanowski pytał o badanie, które dowodzi, że lek o nazwie iwermektyna zmniejsza ryzyko zachorowalności na koronawirusa i śmiertelności z powodu zakażenia. Czechy, Meksyk i RPA zatwierdziły ten preparat.

- Prowadzimy monitoring, specjalna agencja w Polsce śledzi wszystkie publikacje, które traktują o nowych lekach. Ten preparat omawiany był na panelu eksperckim kilka miesięcy temu, zbieraliśmy wszystkie dostępne publikacje naukowe i one nie potwierdzały skuteczności - przekazał Niedzielski.