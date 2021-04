- Na podstawie spadającej dziennej liczby nowych zakażeń koronawirusem można by mówić, że apogeum trzeciej fali pandemii mamy za sobą - mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Zaznaczył jednak, że obecnie mamy najtrudniejszy moment epidemii. - Fala przetacza się przez szpitale, testujemy wydolność systemu - podkreślił.

Zdjęcie Minister zdrowia Adam Niedzielski /Adam Chelstowski /Agencja FORUM

Podczas piątkowej konferencji prasowe j minister zdrowia zaznaczył, że mamy do czynienia z pewną sekwencją epidemiczną - zwiększona liczba wymazów, wykonana na podstawie skierowań z POZ, przekłada się potem na zwiększoną liczbę diagnozowanych zakażeń w wyniku testów, a następnie na hospitalizacje.

Adam Niedzielski ocenił, że jeżeli nie będziemy mieli w Polsce żadnego efektu poświątecznego, co niesie dodatkowe ryzyko wzrostu zachorowań - a to będzie widoczne na początku przyszłego tygodnia - to trend, który ma miejsce, prawdopodobnie będzie kontynuowany.

Według ministra zdrowia teraz będziemy mieli do czynienia z apogeum w szpitalach. - Ta fala przetacza się przez nasze szpitale i całą infrastrukturę, która jest dedykowana walce z covidem - powiedział.

- To jest zawsze ten najtrudniejszy moment w pandemii, bo trzeba powiedzieć, że testujemy wydolność naszego systemu - zaznaczył szef MZ.

