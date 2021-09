Minister zdrowia Adam Niedzielski uczestniczy w Sanoku w Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych.

- Liczba pacjentów (zakażonych koronawirusem) w Sanoku podwaja się z tygodnia na tydzień. Jeszcze kilka tygodni temu było dwóch-czterech pacjentów, teraz jest 16 - powiedział podczas konferencji Niedzielski.



Minister zdrowia odniósł się także do sytuacji w szpitalu w Łańcucie. Stwierdził, że szpital ten od początku pandemii "pełni szczególną rolę w regionie jako swego rodzaju koordynatora ruchu pacjentów covidowych".

Niedzielski przekazał, że na 50 pacjentów zakażonych koronawirusem leżących obecnie w szpitalu w Łańcucie 49 to osoby niezaszczepione.



Zdjęcie Oddział covidowy; zdj. ilustracyjne / Łukasz Solski / East News

Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych

- Dyskutowaliśmy dużo o rozwoju kadr w Polsce, szczególnie tych kształconych na poziomie zawodowym. Mówię tu o ratownikach medycznych, pielęgniarkach - powiedział Niedzielski. - Rozmowy z rektorami wskazują na bardzo duże zainteresowanie studiami pielęgniarskimi - dodał.



- Gwarancje płacowe, które obowiązują od lipca, to gwarancje, które działają w rzeczywistości - stwierdził minister.



- W przypadku osoby, która skończyła studia licencjackie, to ponad 4 200 zł podstawowego wynagrodzenia, do którego doliczane są elementy stażowe i inne dodatki - stwierdził Niedzielski. - To płaca, która tutaj, na Podkarpaciu gwarantuje zadowolenie i satysfakcję - dodał.

- W ostatnich latach zwiększyliśmy liczbę kierunków pielęgniarskich w Polsce z 74 do 110 - zauważył Niedzielski. - Cały czas mamy problem ze średnią wieku w grupie zawodowej pielęgniarek. Systematyczne zwiększanie naborów, systematyczne poprawianie warunków płacowych ma zapewnić stały dopływ do tego zawodu - dodał.