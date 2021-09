Polska Jest porozumienie z ratownikami medycznymi. Konferencja Adama Niedzielskiego i Waldemara Kraski

- Zbliżamy się do 900 przypadków. Dzisiaj będzie około 880 - to o wiele więcej niż było kilka tygodni temu, ale od dwóch dni widzimy, że dynamika wzrostu jest nieco mniejsza. To potwierdza tezę, że te liczby, które teraz obserwujemy, są bardziej realne niż podczas wakacji, kiedy testowanie nie miało tak powszechnego charakteru - powiedział minister zdrowia na konferencji prasowej.



Jak wskazał, aktualne są prognozy mówiące o wzrostach rzędu 1000 nowych infekcji dziennie pod koniec września.



We wtorek resort zdrowia informował o 711 nowych zakażeniach SARS-CoV-2 i zgonach 15 kolejnych pacjentów z COVID-19. Tydzień wcześniej było to 537 nowych przypadkach i osiem zgonów. Wyraźnie wzrosła także liczba hospitalizowanych i przebywających pod respiratorami.

Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 230 mln ludzi na świecie, a około 4,71 mln zainfekowanych zmarło. Wykonano ponad 5,9 mld szczepień przeciw COVID-19. W Polsce w pełni zaszczepionych jest blisko 19 mln 260 tys. osób.