Adam Niedzielski: krótsza kwarantanna i izolacja.

Konferencja w sprawie obostrzeń rozpoczęła się chwilę po godzinie 12:30 w środę.



- Od 15 lutego będzie stosowana 7 dniowa izolacja. Od 15 lutego kwarantanna będzie naliczana dla współdomowników wyłącznie w okresie izolacji członka rodziny . To pozwoli nie naliczać dodatkowych dni na kwarantannie osobie, która musi czekać na wynik testu - przekazał Adam Niedzielski. Jak dodał Adam Niedzielski od 11 lutego została zlikwidowana kwarantanna z kontaktu.



Adam Niedzielski poinformował, że również od 11 lutego znoszona jest kwarantanna dla osób przyjeżdżających, a dla osób ze strefy "noschengen" kwarantanna została skrócona do 7 dni.



- W lutym rozpocznie się proces znoszenia restrykcji - przekazał Adam Niedzielski. Jak dodał "chcemy by już na wiosnę udało się wrócić do normalności".



- Z mojego punktu widzenia widać, że luty będzie tym miesiącem, kiedy spadki zakażeń powinny być stosunkowo duże i w zasadzie w lutym wyczerpie się (...) poważne zagrożenie dla systemu opieki zdrowotnej - powiedział Niedzielski na konferencji prasowej.

- Mam nadzieję, że w marcu będziemy mogli podejmować odważne, pełne decyzje dotyczące znoszenia restrykcji (...) czy wprowadzenia bardziej łagodnych regulacji - tak, żebyśmy w wiosnę weszli w normalnym trybie funkcjonowania - dodał szef MZ.

- Tak jak często byłem pesymistą, w tej sytuacji jestem optymistą - mamy tak naprawdę do czynienia z początkiem końca pandemii - ocenił Niedzielski

Krótszy czas hospitalizacji

- Nasze obserwacje wskazują, że okres hospitalizacji skrócił się do 7 dni, a nie jak wcześniej było to 10 dni. To pokazuje, że wariant Omikron jest mniej zakaźny. Jak dodał minister "potwierdza to też mniejsze zapotrzebowanie na tlen" - zauważa Adam Niedzielski.



- W tej chwili mamy na walkę z covidem przeznaczonych blisko 30 tys. łóżek. Te 30 tys. łóżek jest zajętych w dwóch trzecich - bo wczoraj mieliśmy pierwszy dzień spadku tego obłożenia i mamy poniżej 20 tys. hospitalizacji - poinformował szef resortu zdrowia.

- Zdecydowaliśmy, żeby czym prędzej przywrócić ok. 5 tys. łóżek do systemu tego zwyczajnego leczenia w innych zakresach, zmniejszając wielkość infrastruktury covidowej do poziomu ok. 25 tys. - mówił minister zdrowia.

Koronawirus w Polsce. Ruszyła Rada ds. COVID-19

W czasie inauguracyjnego spotkania Rady ds. COVID-19, które rozpoczęło się w Warszawie, premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że konsekwencje pandemii COVID-19 będą odczuwane nie tylko w tym roku.

- Dziś rozpoczynamy działalność Rady ds. COVID-19 w nowej, szerszej formule. Pandemia się zmienia, a wraz z nią ewoluują nasze główne zadania i cele, które stoją przed tym ciałem - poinformował w środę premier Mateusz Morawiecki przed pierwszym posiedzeniem tego organu.



- Jestem przekonany, że konsekwencje zostaną na dłużej. Mają charakter w dużym stopniu związany z medycyną, ze służbą zdrowia, ale przecież nie tylko. One mają ogromny wpływ na edukację, na funkcjonowanie gospodarki, na sprawy społeczne, na psychikę dzieci, młodzieży i dorosłych - zwracał uwagę premier.