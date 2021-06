Adam Niedzielski: Jest już aplikacja weryfikująca covidowy certyfikat

Rozporządzenie dotyczące Unijnych Certyfikatów COVID (UCC) będzie stosowane w Unii Europejskiej od 1 lipca. Polska jest w gronie państw członkowskich, które przeszły testy techniczne i korzystają już z systemu na zasadzie dobrowolności.

Unijny Certyfikat COVID można pobrać przez Internetowe Konto Pacjenta IKP. Trzeba zalogować się i w zakładce "Certyfikaty", wybrać rodzaj certyfikatu i kliknąć "Pobierz kod QR". Później należy zapisać dokument na swoim urządzeniu lub wydrukować.



Bezpłatny certyfikat

- Certyfikat jest dostępny w formie wydruku (...) i w aplikacji. (...) Wydawany jest bezpłatnie. Najważniejsza korzyścią z posiadania go jest to, że można w sposób łatwy podróżować i nie wpadać w kwarantannę, bo większość krajów w Europie ma tak skonstruowane przepisy przekraczania granic, że jeśli nie mamy certyfikatu (...) to wpada się automatycznie w kwarantannę, tak jest zresztą i w Polsce - powiedział w RMF FM Niedzielski, pytany o szczegóły tzw. paszportu covidowego.



Certyfikat mogą pobrać osoby, które są w pełni zaszczepione, tzn. otrzymały dwie dawki szczepienia lub przyjęły jednodawkową szczepionkę. Certyfikat jest ważny od 14. do 365. dnia po podaniu ostatniej dawki.



Certyfikat również dla ozdrowieńców

Certyfikat może też otrzymać osoba, która ma negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Czas ważności takiego certyfikatu wynosi 48 godzin.



Certyfikat można także mieć po przechorowaniu COVID-19. Wówczas jest ważny od 11. do 180. dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR.



Minister powiedział w RMF, że w sklepie AppStore i Google Play można już pobrać aplikację do odczytu QR kodu w ramach Unijnego Certyfikatu Covidowego.