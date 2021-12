- Po tygodniu obserwowania sytuacji epidemicznej musimy dzisiaj podjąć i przedstawić decyzje dotyczące tego, co będzie dalej - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. - Tydzień temu wprowadziliśmy nowe obostrzenia, sytuacja się ustabilizowała. Liczby z tygodnia na tydzień praktycznie są na bardzo zbliżonym poziomie - powiedział Niedzielski.

Stabilizacja nowych przypadków zagrożeniem dla szpitali

Przypomniał, że tydzień temu resort spodziewał się, że "dochodzimy" do apogeum. Wyjaśnił jednak, że scenariusz, w którym liczba zakażeń będzie się utrzymywała i nie będzie malała "jest poważnym zagrożeniem dla wydolności systemu opieki zdrowotnej". Według ministra, średni poziom zakażeń wynosi około 23 tysiące nowych zachorowań na dobę.

Reklama

Adam Niedzielski: Prognozy nie są optymistyczne, kryzys będzie się utrzymywał



- Poziom nowych zakażeń to codziennie 23 tys. przypadków i utrzymuje się już od półtora tygodnia - dodał.

Zdjęcie Minister zdrowia Adam Niedzielski / PAP/EPA

Omikron. Nowe ryzyko wymaga podjęcia działań

- To jest sytuacja bardzo niepokojąca. Tym bardziej, że w ostatnich tygodniach, czy dniach mamy również informacje o pojawieniu się nowego ryzyka w postaci mutacji Omikron - dodał.

- Scenariusz, w którym mamy do czynienia z utrzymaniem tak wysokiej liczby zakażeń, jeszcze przy dodatkowym ryzyku w postaci pojawienia się mutacji Omikron, wymaga podjęcia stanowczych działań - podkreślił minister.

Zdalna nauka od 20 grudnia. Część rodziców ma inny plan



- Mutacja Omikron została oceniona na forum ministrów zdrowia Unii Europejskiej jako bardzo ryzykowny element pojawiający się w naszym otoczeniu, który prawdopodobnie przesądzi o piątej fali koronawirusa - powiedział we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski.



Minister wyjaśniał, że z jednej strony liczba zakażeń jest stabilna. - Z drugiej strony w poszczególnych regionach sytuacja wygląda w sposób zróżnicowany - powiedział. Według niego, w czterech województwach spadek zakażeń jest zauważalny. - Nie widać (jednak - red.) wyraźnych sygnałów spadku tej liczby zakażeń. Jak patrzymy na liczbę zleceń na testy, to ona utrzymuje się stabilnie od trzech tygodni na tym samym poziomie - powiedział polityk.

Zmiany: certyfikaty, limity, nauka zdalna

- Dokonujemy zmiany zasad stosowania certyfikatów, której będzie towarzyszyło obniżenie limitów, które w tej chwili obowiązują mniej więcej na poziomie 50 proc. do 30 proc., czyli wszystkie te miejsca, w których do tej pory było limitowanie do 50 proc. uczestnictwa, zostaną obniżone do 30 proc. Najważniejsze jest to, że aby ten limit mógł być w jakikolwiek sposób przekroczony, to organizator, przedsiębiorca, będzie musiał wykazać, że weryfikuje certyfikaty. Jeżeli nie ma weryfikacji certyfikatów przy wejściu to nie ma absolutnie też możliwości przekraczania nowego limitu - powiedział.



Dodał, że rząd chce "wykorzystać zbliżający się okres ferii do tego, żeby nieco wydłużyć okres nieobecności dzieci w szkołach".



Koronawirus. Nowe obostrzenia w związku ze świętami i Omikronem



- Zdecydowaliśmy się, żeby te kilka dni, które poprzedzają z jednej strony ferie świąteczne - mówię tutaj o okresie od 20 do 23 grudnia - ale też okres postferyjny, kiedy mamy Święto Trzech Króli to będą te dni, w których będziemy mieli zdalną naukę. Oczywiście tę zdalną naukę zakończymy 9 stycznia. Od 10 stycznia będzie powrót do normalnego trybu szkolnego. Niemniej intencją, jaką tutaj chcemy osiągnąć, jest wydłużenie tego okresu, kiedy nie dochodzi do transmisji, interakcji między dziećmi - wyjaśnił polityk.



Niedzielski wspomniał także o testowaniu. - Tutaj przede wszystkim będziemy przygotowywali się do tego rozwiązania, gdzie każdy pracownik będzie miał zapewniony dostęp do darmowego testu. Wprowadzimy rozwiązanie, że poprzez formularz, który będzie dostępny na naszych stronach internetowych, będzie można się na taki test zapisać, wybierając opcję, że jest to test pracowniczy. Ale oczywiście wybranie tej formy testowania nie będzie powodowało (...) kierowania na domyślną kwarantannę - zaznaczył, przypominając, że w przypadku innych testów kierowanie na domyślną kwarantannę jest automatyczne.

Więcej o nowych obostrzeniach: Nowe obostrzenia. Konferencja ministra zdrowia. Adam Niedzielski przedstawił zmiany.