Adam Niedzielski: Dobór obostrzeń będzie oparty na poziomie wyszczepienia

Koronawirus w Polsce

- Jeżeli będziemy mieli do czynienia z jakimikolwiek obostrzeniami, to one na pewno będą brały od uwagę regionalny stopień zróżnicowania w wyszczepieniu - powiedział w poniedziałek w Zamościu minister zdrowia Adam Niedzielski.

Zdjęcie Minister zdrowia Adam Niedzielski / Polsat / Polsat News