Koronawirus w Polsce Premier zaprosił opozycję na spotkanie. Rzecznik rządu potwierdza doniesienia Interii

- Zostałem zaproszony przez pana premiera na jutrzejsze spotkanie. Mam nadzieję, że będzie to dla mnie okazja przedstawienia strategii działania na nową falę epidemii - zapowiedział Adam Niedzielski. Wśród nich są m.in. skrócenie kwarantanny do siedmiu dni, zwiększenie testowania i możliwość wykonania testu także w aptece.

Jak informowaliśmy, premier Mateusz Morawiecki skierował zaproszenie do przewodniczących klubów, kół parlamentarnych oraz szefów partii politycznych na wspólne spotkanie dotyczące dalszej walki z pandemią COVID-19. Spotkanie odbędzie się we wtorek w KPRM.





Niedzielski: W tym tygodniu przekroczymy 50 tys. dziennych zakażeń

Minister zdrowia mówił także o spodziewanym wzroście zakażeń koronawirusem. Wskazał, że czarne scenariusze mówią o 40-60 tys. nowych zakażeń SARS-CoV-2 na dobę, a wkrótce nawet 100 tys. osób dziennie może być kierowanych na kwarantannę.

- Zdajemy sobie sprawę, że jeżeli będzie 40-60 tys. zakażeń, nakładanie izolacji i kwarantann na długie dni, tak naprawdę doprowadziłoby do lockdownu w gospodarce, bo ludzie nie byliby obecni w pracy - powiedział Niedzielski, wyjaśniając powody skrócenia kwarantanny.

Wskazał, że skrócenie kwarantanny to m.in. efekt obserwacji sytuacji w krajach Europy Zachodniej, gdzie wzrost zakażeń nastąpił wcześniej.

- Widzieliśmy, że władze tych krajów, z opóźnieniem reagując na pojawiające się zwiększone liczby zakażeń, wprowadziły ten obowiązek, więc my, będąc na początku - bo pamiętajmy, że mimo tych wielkich liczb, z jakimi mamy do czynienia, to jest początek piątej fali - podejmujemy tę decyzję, bo widzimy, że przebieg kliniczny jest nieco szybszy w przypadku Omikronu - powiedział minister.

Niedzielski odniósł się też do możliwości wprowadzenia nauki zdalnej w szkołach. - W związku z dynamiką sytuacji decyzja o ewentualnym zamknięciu szkół może zapaść z dnia na dzień - przekazał minister.



- Scenariusze, które się realizują, oznaczają, że w tym tygodniu na pewno będziemy mieli przekroczone 50 tys. zakażeń - powiedział Adam Niedzielski.



Koronawirus w Polsce dzisiaj

Jak przekazało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia, badania potwierdziły 29 100 nowych przypadków koronawirusa w Polsce, zmarły dwie osoby z COVID-19. Od początku pandemii wykryto w Polsce ponad 4,5 mln zakażeń.



W kwarantannie jest obecnie 819 306 mieszkańców naszego kraju.



W szpitalach jest 13 tys. 675 pacjentów z COVID-19, w tym 1 tys. 234 chorych podłączonych do respiratorów