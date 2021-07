- Niestety widzimy, jak cały czas spada liczba rejestracji. W zeszłym tygodniu średnia dzienna to było około 44 tys. W tym tygodniu po raz pierwszy od wielu tygodni nie przekroczymy miliona szczepień. W większości to są drugie dawki. Zwolnienie jeśli chodzi o tempo szczepień widać w wielu krajach europejskich. Wyczerpują się zasoby osób zainteresowanych szczepieniami - powiedział Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu ds. szczepień.

Jak zapowiedział od dzisiaj koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o dofinansowanie 8 tys. zł - To dofinansowanie na organizację lokalnego wydarzenia promującego szczepienia. Wśród kół gospodyń wiejskich będą rozlosowane nagrody, za pierwsze miejsce 100 tys. zł. - przekazał. Dworczyk dodał, że w mniejszych miejscowościach i na wsiach odnotowuje się mniej szczepień.



Możliwe mieszanie szczepionek

- W tej chwili jesteśmy w sytuacji, gdy zadajemy sobie pytanie czy będziemy mieli czwartą falę pandemii, tylko kiedy ona nastąpi i jaka będzie jej intensywność. Wszystkie analizy, którymi dysponujemy pokazują, że ta fala będzie się rozpędzała. Jesteśmy w momencie przesilenia. W tej chwili średni poziom zakażeń dochodzi do 100 - to nie stanowi zagrożenia dla służby zdrowia, ale w skali tygodnia odnotowujemy wzrost o około 20 proc. - powiedział minister zdrowia.



Niedzielski dodał, że "jeżeli nie będziemy kontynuowali intensywnej akcji szczepień, to skazujemy się na większą liczbę zakażeń".



- Chcemy dopuścić schemat, który dopuszcza możliwość mieszania szczepionek. To jest warunkowanie zgłoszeniem niepożądanego odczynu poszczepiennego - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak doprecyzował "jeżeli ktoś zastosował jeden z preparatów, po którym wystąpił niepożądany odczyn, to może zastosować chociażby preparat mRNA, który w obiegowej wiedzy, oznacza mniejsze wystąpienie takiego odczynu."

- Udało nam się wypracować schemat współpracy, który będzie premiował lekarzy rodzinnych, którzy uzyskają wysoki poziom wyszczepienia na swojej liście pacjentów - podsumował Adam Niedzielski.



System motywacyjny

- Cały czas z ministrem (Michałem - red.) Dworczykiem i z premierem staramy się tworzyć systemy motywacyjne i o jednym z nich będę chciał z ministrem Dworczykiem powiedzieć jutro. On wiąże się z działalnością POZ - poinformował w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski.

W Polsce od końca grudnia, gdy rozpoczęto szczepienia przeciw COVID-19, wykonano 33,4 mln szczepień - wynika z najnowszych danych rządowych. W pełni zaszczepionych jest ponad 16,7 mln osób.

Z zestawienia wynika, że wykonano dotąd 33 482 067 iniekcji. W pełni zaszczepionych, czyli preparatem J&J lub dwoma dawkami innych, dopuszczonych w UE szczepionek, jest 16 759 941 osób.

Dzienna liczba szczepień wyniosła 171 193.

Ponad 40 mln dawek

Łącznie do Polski dostarczono dotąd 40 832 480 dawek szczepionki. Z kolei do punktów szczepień trafiło 34 517 410 dawek. Ponadto zutylizowano 72 996 dawek. Zgłoszono 13 484 niepożądane odczyny poszczepienne.

Polscy pacjenci otrzymują szczepionkę przeciw COVID-19 jednej z czterech firm. Tylko szczepionka Jannsen (Johnson & Johnson) jest jednodawkowa. Pozostałe wymagają powtórzenia dawki. Preparatami firm Moderna, AstraZeneca i Jannsen szczepione są osoby od 18. roku życia. Od 7 czerwca preparatem firmy Pfizer/BioNTech, obok osób pełnoletnich i w wieku 16-18, lat mogą być szczepione także dzieci w wieku 12-15 lat.