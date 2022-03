Adam Niedzielski: 12,3 tys. zakażeń w czwartkowym raporcie

Oprac.: Michał Michalak Koronawirus w Polsce

Mamy dzisiaj 12,3 tys. zakażeń koronawirusem - przekazał minister zdrowia Adam Niedzielski na antenie Radia Plus. To spadek o ok. 10 proc. w stosunku do ubiegłego tygodnia - dodał Niedzielski. Szef resortu zdrowia zarekomendował premierowi Mateuszowi Morawieckiemu zniesienie obowiązku noszenia maseczek od 1 kwietnia.

Zdjęcie Adam Niedzielski / Polsat News