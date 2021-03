Adam Bodnar: Przerzuca się odpowiedzialność na lekarzy

- Zalecenia NFZ to pewna próba przerzucenia odpowiedzialności na tych, którzy są na dole, którzy są blisko pacjentów, którzy podejmują decyzję - powiedział w programie "Graffiti" na antenie Polsat News rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. - Czy religia na maturze to jest teraz najważniejszy temat w Polsce? - pytał, krytykując ministra edukacji.

Zdjęcie Adam Bodnar w programie "Graffiti" /Polsat News

Przypomnijmy, że NFZ zalecił w poniedziałek "ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo".

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar uważa, że są wątpliwości, czy "zalecenia to nakaz prawny, czy też nie" oraz "w jakim zakresie lekarze powinni się do tego dostosować".

- To pewna próba przerzucenia odpowiedzialności na tych, którzy są na dole, którzy są blisko pacjentów, którzy podejmują decyzję. To trochę próba uniknięcia odpowiedzialności przez samo Ministerstwo Zdrowia - stwierdził Bodnar.



RPO o nauce zdalnej i religii na maturze

Adam Bodnar na antenie Polsat News odniósł się do przedłużenia nauki zdalnej w szkołach - mówił o zagrożeniach z tym związanych.

- Mieliśmy też taki moment, że w niektórych szkołach uczniowie "zaginęli". Przez kilka tygodni, miesięcy w ogóle się nie logowali, okazało się, że cały system edukacji w połączeniu z policją nie jest w stanie sprawdzić, co się z nimi dzieje - mówił RPO, dodając "że trzeba pieczołowicie patrzeć na system edukacji zdalnej".

- Czasami mnie dziwią różne działania ministra edukacji narodowej, który, bywa, że zajmuje się innymi kwestiami, a nie tymi, które są teraz najbardziej fundamentalne - mówił Bodnar. Pytany o przykłady, odparł: dyskusja na temat religii na maturze.

- Czy teraz to jest najważniejszy temat w Polsce, czy raczej to, co dzieje się z uczniami, jaka jest ich kondycja zdrowia psychicznego, czy mają dostęp do psychologa i terapeuty, jeżeli dzieje się coś niepokojącego w szkole? Nie mają codziennego, zwyczajowego kontaktu z nauczycielami i rówieśnikami. To są tematy, które w tym momencie są najważniejsze - ocenił.

