Metropolita lubelski abp Stanisław Budzik, w związku z sytuacją epidemiczną oraz ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych, udzielił wiernym dyspensy od obowiązku uczestnictwa we mszy świętej w niedziele i święta.

Zdjęcie Msza święta w czasach pandemii koronawirusa, zdj. ilustracyjne / Arkadiusz Lawrywianiec /Agencja FORUM



Reklama

"Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy świętej nie jest obciążona grzechem" - głosi komunikat opublikowany w sobotę na stronie internetowej archidiecezji lubelskiej. Dyspensa obowiązuje od niedzieli 18 października do odwołania.

"Korzystających z dyspensy zachęcamy do udziału we Mszy świętej w dni powszednie, z zachowaniem roztropności, wzajemnej troski o siebie i wszystkich przepisów sanitarnych. Zachęcamy również, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, a także do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne i internetowe" - napisano w komunikacie.

Dyspensy od obowiązku uczestnictwa we mszy świętej w niedziele i święta udzielił wiernym również biskup diecezji siedleckiej Kazimierz Gurda.

Od soboty w woj. lubelskim w tzw. czerwonej strefie są miasta Lublin, Chełm i Zamość, a także powiaty: lubelski, janowski, łęczyński, łukowski, puławski, rycki, świdnicki, włodawski.

Zobacz też: Metropolita łódzki reaguje na rosnącą liczbę zakażeń



W czerwonej strefie obowiązują zaostrzone ograniczenia m.in. w dostępności do miejsc kultu, a także w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, placówek kultury, lokali gastronomicznych. W sklepach może przebywać jednocześnie ograniczona liczba klientów. Zamknięte zostały baseny, aquaparki i siłownie.

Zobacz też: Kościelna dyspensa w diecezji warszawskiej