- Kolejna partia szczepionek jest wysyłana przez nasz kraj jako gest solidarności, 300 tys. szczepionek Astra Zeneca trafi do Rwandy - ogłosił podczas konferencji na towarowej części lotniska Okęcie wiceszef MSZ.

Podkreślił, że Rwanda jest jednym z krajów Afryki z najwyższym poziomem wyszczepienia i potrafi bardzo szybko absorbować szczepionki.

Szczepionki z Polski trafiły do wielu krajów

Wiceszef MSZ zaznaczył, że Rwanda niedawno otworzyła swoją ambasadę w Polsce. Zaznaczył, że polscy przedsiębiorcy interesują się inwestycjami na rynku Rwandy, szczególnie w sektorze cyberbezpieczeństwa, przemysłu hutniczego i obszarze smart cities.

Szynkowski vel Sęk podkreślił, że Polska przekazała już szczepionki m.in. do Egiptu, Kenii, Gruzji, na Ukrainę, do Czarnogóry, Macedonii Płn. i wielu innych krajów. - To pokazuje, że ta solidarność nie jest tylko solidarnością deklarowaną, ale jest solidarnością realizowaną w praktyce - powiedział wiceszef MSZ.

Ambasador Rwandy dziękuje za "gest solidarności"

Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski dodał, że do tej pory z Polski wyjechało ok. 15 mln dawek szczepionki. Były one przekazywane albo w darowiźnie, albo sprzedawane. W tej chwili - jak zaznaczył - procedowanych jest kolejnych 4 mln dawek.

Ambasador Rwandy Anastase Shyaka podziękował za ten gest solidarności Polakom i rządowi, mówił, że to dowód przyjaźni między oboma krajami.

Przekazał, że obecnie w Rwandzie zaszczepionych jest ok. 36 proc. dorosłych ludzi, w tym ok. 21 proc. w pełni. - Chcielibyśmy zaszczepić do 70 proc. naszej ludności do końca czerwca 2022 roku - dodał ambasador Rwandy.