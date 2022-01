Minister Zdrowia podczas konferencji prasowej mówił o zbliżającej się piątej fali zakażeń koronawirusem, w której główną rolę odegra wariant Omikron. - Wiele wskazuje na to, że w najbliższych 24 godzinach przekroczymy 20 tys. zakażeń. Musimy przygotowywać się na wzrosty liczby zakażeń - zaznaczył.

Szef resortu zdrowia podkreślił przy tym, że sztab kryzysowy pracuje właśnie nad zaopatrzeniem szpitali w odpowiednią infrastrukturę, m.in. bazę łóżkową, gospodarkę tlenem, leki, funkcjonowanie ratownictwa medycznego.

Minister podkreślił, że te elementy są narażone na ryzyko "bardzo dużego obciążenia". - Takiego obciążenia, z jakim jeszcze w żadnej z fal nie mieliśmy do czynienia - podkreślił.

Niedzielski mówił też o prognozach resortu dotyczących rozwoju epidemii COVID-19. - Szczyt zakażeń na tę chwilę przewidujemy na połowę lutego i ten szczyt to jest około 60 tysięcy zakażeń dziennie - poinformował.

- Ośrodek MOCOS, który przedstawił prognozę 5 stycznia, zakłada, że już pod koniec stycznia będziemy mieli do czynienia z blisko 120 tysiącami zakażeń Z kolei ośrodek ICM, z którym również od dawna współpracujemy, przedstawił dwa warianty prognoz. W zależności od wariantu, ten szczyt to jest od 100 do 140 tysięcy i pojawi się albo w połowie lutego, albo na samym początku marca - mówił szef MZ.





Weryfikacja certyfikatów covidowych

Minister zdradził też, że jest po rozmowach z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, dotyczących ustawy posła Czesława Hoca (dającej możliwość weryfikacji certyfikatów covidowych przez pracodawców - red.). - Zostałem zapewniony, że ustawa doczeka się drugiego czytania i będzie procedowana. W niej upatruję szansy na walkę z piątą falą zakażeń koronawirusem - podkreślił.

W ostatnim czasie z Rady Medycznej przy premierze odeszło 13 z 17 jej członków. W poniedziałek minister zapowiedział powstanie nowej formuły doradczej.



Koronawirus w Polsce. Raport ministerstwa zdrowia z 17 stycznia

W poniedziałek badania potwierdziły 10 445 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły cztery osoby z COVID-19 - podało w poniedziełek Ministerstwo Zdrowia. Liczba zakażonych w Polsce wirusem SARS-CoV-2 od początku epidemii wyniosła ponad 4,3 mln osób, zmarło ponad 102,3 tys. chorych.

Z powodu COVID-19 nie zmarła żadna osoba, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły cztery osoby.

Łącznie od 4 marca 2020 r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 4 323 482 zakażenia. Zmarło 102 309 osób z COVID-19.