14 chorych na COVID-19 mieszkańców Śląska trafiło w ostatniej dobie do szpitali poza regionem. Przetransportowano ich do placówek w woj. łódzkim, świętokrzyskim i małopolskim.

Reklama

Zdjęcie 14 chorych na COVID-19 relokowanych do szpitali w innych regionach /Mateusz Wlodarczyk /Agencja FORUM

Pacjenci byli przewożeni karetkami. Jak dotąd śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportowały z woj. śląskiego tylko dwie osoby zakażone koronawirusem.

Najwięcej zakażeń w kraju

Reklama

Według czwartkowych informacji Ministerstwa Zdrowia, w ciągu ostatniej doby potwierdzono w Śląskiem 4880 kolejnych zakażeń koronawirusem - najwięcej w kraju. To znacznie więcej niż w środę, kiedy odnotowano 1863, ale mniej niż w ubiegłą środę, najgorszą od początku pandemii - 6092 przypadki.

- Spodziewaliśmy się tego wzrostu, po okresie świątecznym wracamy do normalnego systemu pracy i badań. Oczywiście, ta ilość zakażeń zapewne przełoży się na konieczność hospitalizacji części tych osób w przyszłym tygodniu - powiedziała rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska.

W szpitalu tymczasowym w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach przebywało w czwartek 269 chorych, w tym 29 w poważniejszym stanie, korzystających z respiratora, a w placówce w Pyrzowicach - 86 pacjentów, w tym ośmiu na respiratorach.

Na 657 wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego w ostatniej dobie 385 to wyjazdy do chorych na COVID-19.

Ile wolnych łóżek?

W szpitalach woj. śląskiego jest obecnie 5314 miejsc dla chorych na COVID-19, wolne pozostaje 798 miejsc. Liczba łóżek respiratorowych to 454, wolne są 43 takie łóżka.

Punkt masowych szczepień

W regionie trwają przygotowania do uruchomienia tzw. punktów szczepień masowych, które umożliwiłyby przyśpieszenie tego procesu.

- To wspólna inicjatywa rządu i samorządu w ramach Narodowego Programu Szczepień. Zebraliśmy zgłoszenia, czekamy teraz na szczegółowe wytyczne co do zasad funkcjonowania tych punktów, aby można było weryfikować, czy zgłoszone lokalizacje spełniają warunki - powiedziała Alina Kucharzewska.

Dodała, że w każdym powiecie mają działać dwa takie punkty, przy czym jeden z nich może być punktem już funkcjonującym - jak punkt na lodowisku Tafla w Gliwicach oraz w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Dotychczas mieszkańcom woj. śląskiego podano 758 256 dawek szczepionki przeciw COVID-19, dwie dawki przyjęły 223 634 osoby.

Ładowanie...