W tym tygodniu wykonanych zostało 1,6 mln szczepień przeciwko COVID-19. Z dużym zainteresowaniem Polaków spotkała się akcja "Zaszczep się na majówkę". Wszyscy mający aktywne e-skierowanie na szczepienie przeciw COVID-19, mogą zaszczepić się w mobilnych punktach bez wcześniejszego umawiania się. Jednak kończą się już przewidziane dawki.

Reklama

Zdjęcie Szef KPRM Michał Dworczyk /Polsat News

Według rządowych statystyk w Polsce wykonano dotąd prawie 11,9 mln szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami szczepionek firm Pfizer, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkowym preparatem Johnson & Johnson, jest blisko 3 mln osób.

Reklama

- W tym tygodniu wykonanych zostało 1,6 mln szczepień przeciwko COVID-19 - NPS (narodowy program szczepień zdecydowanie przyspiesza) - przekazał szef KPRM Michał Dworczyk na Twitterze.

Podziękował wszystkim zaangażowanym w ten proces i przypomniał, że o północy rusza rejestracja dla osób z roczników 1986-1987.





"Zaszczep się w majówkę"

W weekend majowy trwa akcja "Zaszczep się na majówkę", gdzie każdy chętny posiadający aktywne e-skierowanie na szczepienie przeciw COVID-19 może zgłosić się do jednego z 16 mobilnych punktów szczepień i bez wcześniejszego zapisywania się przyjąć jednodawkową szczepionkę firmy Johnson & Johnson.



"W związku z bardzo dużym zainteresowaniem jutro rano dostarczymy do każdego punktu dodatkowych 1000 szczepionek. Zapraszamy jutro i pojutrze" - informował w sobotę szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.

Początkowo do mobilnych punktów trafiło 2,5 tys. szczepionek.



W niedzielę okazało się, że to już ostatnie dawki, które można wykorzystać w tym programie. Możliwe jest, że niektóre z punktów będą czynne krócej, bo skończą im się szczepionki.

- Dzisiaj trafiły do wszystkich 16 punktów mobilnych szczepień szczepionki firmy Johnson & Johnson, po tysiąc dawek na każdy punkt. To są już ostatnie zapasy z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, która nimi dysponuje, ale zainteresowanie jest tak duże, że zdecydowaliśmy się je uruchomić. Na razie więcej szczepionek nie mamy, punkty będą pracowały do ich wyczerpania - powiedział Dworczyk.

Zobacz też: Zakażony Polak wrócił z Indii. Wiadomo, jaki to wariant



Ogromne zainteresowanie

1 maja akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. W sobotę w Toruniu zaszczepiono 994 osoby, tysiąc osób skorzystało z możliwości szczepienia we Wrocławiu i w Poznaniu, w Łodzi było to ok. 600 osób, a w Olsztynie 804 chętnych.

Bardzo duże zainteresowanie szczepieniem jest także w niedzielę. Mimo niesprzyjającej pogody i opadów deszczu - tak jest m.in. we Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu - od wczesnych godzin porannych do mobilnych punktów szczepień ustawiają się długie kolejki chętnych.

Chętni do zaszczepienia otrzymują jednodawkowy preparat firmy Johnson & Johnson.

Dworczyk dziękuje Trzaskowskiemu

W związku z dużym zainteresowaniem majówkowa akcją szczepień władze Warszawy postanowiły wykorzystać miejskie autobusy jako poczekalnie. Pomysł ten skomentował szef KPRM. "Narodowy Program Szczepień ma tylko dwie barwy - białą i czerwoną. Od początku zgodnie apelujemy, by wyjąć go poza nawias bieżącej polityki. Dziękuję Rafałowi Trzaskowskiemu i pozostałym samorządowcom, którzy włączyli się do organizowanej przez nas akcji i wsparli promocję szczepień" - napisał na Twitterze.