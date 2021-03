Adam Niedzielski : W pierwszej kolejności będziemy przywracali do funkcjonowania szpitale tymczasowe. To ważna zmiana jakościowa. Przygotowaliśmy się do trzeciej fali i możemy w pierwszej kolejności skorzystać z łóżek w tych szpitalach.

Na Pomorzu zostaną wprowadzone te same restrykcje, co w przypadku Warmii i Mazur. Zamknięte będą m.in. galerie handlowe, hotele, kina, muzea i baseny. Edukacja w klasach I-III szkół podstawowych będzie się odbywała w trybie hybrydowym.

W pozostałych regionach utrzymane obecne zasady