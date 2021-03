Cały czas mamy do czynienia z kontynuacją trendu wzrostowego, jeżeli chodzi o liczbę zachorowań. Dzisiejszy wynik to o ponad 4,2 tys. więcej niż tydzień temu. Ta liczba robi wrażenie.

Adam Niedzielski : Cały czas mamy do czynienia z kontynuacją trendu wzrostowego, jeżeli chodzi o liczbę zachorowań. Dzisiejszy wynik to o ponad 4,2 tys. więcej niż tydzień temu. Ta liczba robi wrażenie.