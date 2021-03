Adam Niedzielski: Sytuacja cały czas bardzo trudna

Adam Niedzielski : - Sytuacja pandemiczna pozostaje cały czas bardzo trudna. Nie widzimy hamowania tendencji wzrostu zachorowań. Ta sytuacja ma wpływ na cały sektor medyczny. W tej chwili wszystkie ręce kierowane są do walki z pandemią. Podjęliśmy decyzję, by przyspieszyć szczepienia i wykorzystać wszelkie inne zasoby, by akcja szczepień nie była nawet na moment zatrzymana. Musimy zwiększyć liczbę osób zaszczepionych tak, żeby dojść do tych poziomów, które staną się naturalną barierą dla rozwoju pandemii.