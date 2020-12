Źródło: Polska interweniowała w Brukseli w sprawie zamknięcia granicy przez Francję

Ambasador Polski przy UE Andrzej Sadoś interweniował we wtorek w Brukseli w sprawie sytuacji, jaka powstała w Wielkiej Brytanii po zamknięciu granicy przez Francję - dowiedziała się PAP. Z nieoficjalnych informacji wynika, ze Francja w ciągu najbliższych godzin ma rozwiązać problem.

Zdjęcie Francja zamknęła granicę z Wielką Brytanią /NEIL HALL /PAP/EPA

Chodzi o trudną sytuację polskich kierowców ciężarówek, którzy po zamknięciu granicy przez Francję utknęli w Wielkiej Brytanii.

Interwencja polskiego ambasadora

Sprawę podniósł we wtorek na posiedzeniu ambasadorów państw członkowskich w Brukseli Stały Przedstawicieli RP przy UE Andrzej Sadoś podczas dyskusji dotyczącej sytuacji pandemicznej w UE.

- Polski ambasador podniósł kwestię potrzeby wyłączenia sektora transportowego z ograniczeń przy przemieszczaniu się. Podkreślał konieczność utrzymania niezakłóconego przepływu towarów. Poinformował też o sytuacji kierowców, którzy po zamknięciu granicy przez Francję utknęli w Wielkiej Brytanii. Polska apelowała o zapewnienie kierowcom powrotu do swoich państw możliwe jak najszybciej - powiedziało źródło unijne.

Sadoś poinformował też ambasadorów, że w tej sprawie polski premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem orz premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem.

- Francuski ambasador zapowiedział, że w ciągu najbliższych godzin Paryż podejmie działania w tej sprawie, tak żeby transport z Wielkiej Brytanii do Francji mógł ruszyć. Decyzja miałaby zacząć obowiązywać od północy. Ma to dotyczyć pracowników sektora transportu, ale również rezydentów państw członkowskich UE - wskazało źródło.

Premier Morawiecki poinformował wcześniej, że interweniował osobiście u prezydenta Macrona i premiera Johnsona w tej sprawie.

Francja zamknęła granicę

W związku z nową odmianą koronawirusa, która rozprzestrzenia się w Anglii, w niedzielę Francja zamknęła granicę dla przyjazdów z Wielkiej Brytanii na 48 godzin, przy czym nie dotyczy to tylko ruchu pasażerskiego, ale też transportu towarów. Skutkiem tego są ogromne korki przy dojeździe do Dover, gdzie znajduje się port promowy oraz wjazd do tunelu pod kanałem La Manche.

We wtorek brytyjska stacja Sky News poinformowała, że porozumienie Wielkiej Brytanii z Francją w sprawie wznowienia ruchu towarowego przez kanał La Manche zostanie ogłoszone w ciągu najbliższych godzin, a wejdzie w życie w środę.

Według Sky News porozumienie przewiduje przeprowadzanie szybkich testów na obecność koronawirusa wśród kierowców. W ich dystrybucji i przeprowadzaniu ma pomagać brytyjska armia.

We wtorek brytyjska minister spraw wewnętrznych Priti Patel informowała, że ponad 1500 ciężarówek obecnie czeka w hrabstwie Kent na możliwość wjazdu do Francji.

Ważny szlak handlowy

Trasa przez kanał La Manche jest ważnym szlakiem handlowym, w okresie Bożego Narodzenia między Dover a Calais przemieszcza się ok. 10 tys. ciężarówek dziennie, przewożąc w dużej mierze świeże produkty.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)