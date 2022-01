Istnieje ryzyko, że obecny wysoki wzrost liczby zakażeń koronawirusem może odbić się na komunikacji miejskiej w stolicy Włoch - zauważają media.

Włochy a koronawirus. Żołnierze zastąpią kierowców autobusów?

Jak podają, obecnie w zakładzie transportu nieobecnych jest 1200 osób. Zarówno kierowców, jak i mechaników oraz personelu administracyjnego. Około 500 pracowników jest zakażonych, a 700 przebywa na kwarantannie. - Na razie sytuacja jest pod kontrolą, ale w każdej chwili może się pogorszyć przy obecnym wzroście zakażeń - zapewnia dyrekcja komunikacji miejskiej we Włoszech.



Jednocześnie dyrekcja zakładu transportu pracuje nad rozwiązaniami, by nie doszło do zatrzymania autobusów, metra i tramwajów.



Gotowy jest plan sprowadzenia żołnierzy, którzy będą prowadzić autobusy. Jest on obecnie rozważany zarówno z prawnego, jak i technicznego punktu widzenia, bo byłoby to duże wyzwanie dla żołnierzy.



Z trudnościami w komunikacji rzymianie będą musieli się zmierzyć już w piątek z powodu strajku pracowników w godzinach od 8.30 do 12.30. Strajkujący będą domagać się odnowienia kontraktu zbiorowego, który wygasł w 2017 roku.