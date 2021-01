Znów rekordowa liczba nowych zakażeń w Wielkiej Brytanii. W Hiszpanii drastyczny wzrost

Aż 60 916 zakażeń koronawirusem wykryto w ciągu minionej doby w Wielkiej Brytanii, co jest kolejnym w ostatnich dniach rekordowym bilansem - poinformował we wtorek po południu brytyjski rząd. Zarejestrowano też 830 zgonów w związku z COVID-19. Od poniedziałku znacząco wzrosła też liczba zakażeń w Hiszpanii i we Włoszech.

Zdjęcie Prawie 61 tys. nowych zakażeń w Wielkiej Brytanii /JUSTIN TALLIS / AFP /AFP

W Wielkiej Brytanii to pierwszy przypadek, by przekroczony został poziom 60 tys. wykrytych zakażeń w ciągu doby, i szósty raz w ciągu ostatnich dziewięciu dni, gdy odnotowywana jest najwyższa liczba zakażeń od początku epidemii. Dotychczas rekordowym był bilans z poniedziałku - niespełna 58,8 tys. nowych infekcji. W porównaniu z bilansem sprzed tygodnia obecny jest wyższy o 7781.

Reklama

Ponownie najwyższą w historii dobową liczbę zakażeń stwierdzono w Anglii - 54 940. W Szkocji (2529) i w Walii (2069) statystyki są zbliżone do tych z ostatnich dni, a w Irlandii Północnej (1387) - nawet nieco niższe.

W całym kraju liczba wykrytych od początku epidemii infekcji SARS-CoV-2 wynosi obecnie 2 774 479, co jest piątym najwyższym bilansem na świecie - więcej jest tylko w USA, Indiach, Brazylii i Rosji.

Liczba zgonów

Liczba zgonów zarejestrowanych w ciągu ostatniej doby jest ponad dwukrotnie wyższa od bilansu z poniedziałku, jest ona zarazem trzecią najwyższą w trakcie drugiej fali epidemii. Po części ten wzrost wynika z faktu, że bilanse podawane we wtorki i środy, gdy uzupełniane są niezarejestrowane wcześniej zgony z weekendu, zwykle są najwyższe w tygodniu, a dodatkowo miniony weekend był dłuższy z racji Nowego Roku.

Z powodu COVID-19 w całym kraju zmarło dotychczas 76 305 osób, z czego 66 626 w Anglii, 4633 w Szkocji, 3662 w Walii, a 1384 w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje szóste miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami, Meksykiem i Włochami, zbliżając się coraz bardziej do tych ostatnich.

W ciągu minionej doby wykonano 464,6 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, a od początku epidemii już ponad 54,3 mln. Obecne możliwości brytyjskich laboratoriów to 761 tys. testów na dobę.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano między godz. 17 w niedzielę a godz. 17 w poniedziałek i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2, a bilans testów i zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 w poniedziałek a godz. 9 we wtorek.

Sytuacja w Hiszpanii

W Hiszpanii od poniedziałku liczba zakażeń koronawirusem znacząco wzrosła. Podczas ostatniej doby potwierdzono 23,7 tys. nowych infekcji, zmarło 352 chorych na COVID-19 - poinformował we wtorek hiszpański resort zdrowia. Od czwartku diagnozowano dziennie średnio osiem tys. zakażeń

Sekretarz stanu ds. zdrowia Silvia Calzon wskazała, że w porównaniu z poprzednim wtorkiem nastąpił wzrost liczby dobowych przypadków zakażenia o ponad 100 proc. Określiła wzrost infekcji jako "sytuację alarmującą".

Najwięcej przypadków zakażenia na 100 tys. mieszkańców notowanych jest obecnie w Estremadurze, na zachodzie kraju, a także na archipelagu Balearów - odpowiednio 638 i 530.

Według danych służb sanitarnych Hiszpanii do wtorkowego wieczora liczba przypadków zakażenia koronawirusem wzrosła w całym kraju do 1,98 mln, a ofiar śmiertelnych do 51,4 tys.

Znaczny wzrost we Włoszech

We Włoszech z kolei w ciągu ostatniej doby zmarło na COVID-19 649 osób, zanotowano 15 378 kolejnych zakażeń koronawirusem - ogłosiło we wtorek Ministerstwo Zdrowia w codziennym biuletynie. To znaczny wzrost liczby zgonów i nowych przypadków infekcji. Wykonano 135 tys. testów.

W poniedziałek informowano o śmierci 348 osób i około 10,8 tys. zakażeń wykrytych w 78 tys. badań.

Łączny bilans zgonów od początku pandemii wynosi 76 329. Liczba zmarłych lekarzy wzrosła do 281.

Koronawirusa potwierdzono dotychczas u 2,1 miliona mieszkańców Włoch. Ozdrowieńców jest już ponad 1,5 miliona.

Szacuje się, że obecnie aktywnie zakażonych jest co najmniej 569 tys.

W szpitalach przebywa około 23 tys. chorych na COVID-19. Na oddziałach intensywnej terapii jest ponad 2,5 tys. osób.

Według najnowszych danych rządu w kraju zaszczepiono dotąd ponad 182 tys. osób. Wykorzystano tym samym 38 proc. z transportu 470 tys. przysłanych szczepionek. W najbliższych godzinach Włochy mają otrzymać następną partię 470 tys. dawek.

Chcesz wiedzieć więcej na temat pandemii koronawirusa? Sprawdź statystyki:

Polska na tle świata

Sytuacja w poszczególnych krajach