W Japonii można już przechowywać szczepionki marki Pfizer w zwykłych zamrażarkach medycznych. Wcześniej z powodu awarii ultra zimnej zamrażarki zmarnowało się ponad 1000 dawek.

Zdjęcie Szczepionki na Covid-19 marki Pfizer mogą już być w Japonii przechowywane w zwykłych zamrażarkach medycznych (PAP/EPA/FRANCK ROBICHON) /PAP

Szczepionki na COVID-19 marki Pfizer mogą już być w Japonii przechowywane w zwykłych zamrażarkach medycznych - podał we wtorek dziennik "Yomiuri Shimbun", cytując nowe wytyczne producenta.

Nowe wytyczne

Według nowych wytycznych w Japonii preparat Pfizera może być trzymany przez maksymalnie dwa tygodnie w temperaturze od minus 25 do minus 15 stopni Celsjusza, jaką zapewniają normalne zamrażarki medyczne, co umożliwi dłuższe przechowywanie w punktach szczepień i ułatwi logistykę.

Szczepionki umieszczone w zwykłej zamrażarce mogą być przeniesione z powrotem do ultra niskiej temperatury od minus 90 do minus 60 stopni w celu dłuższego magazynowania. Można to jednak zrobić tylko raz - zaznaczono.

Dochodzenie w sprawie awarii

Wcześniej z powodu awarii ultra zimnej zamrażarki w Japonii zmarnowało się ponad 1000 dawek szczepionki Pfizera. Ministerstwo zdrowia zapowiedziało dochodzenie w tej sprawie.

Awarię wykryto w poniedziałek. Temperatura wewnątrz zamrażarki, która powinna wynosić minus 70 stopni Celsjusza, wzrosła do 27 stopni na plusie, w wyniku czego zmarnowały się wszystkie 1032 przechowywane w niej dawki - przekazał resort.

Szczepionki Pfizera przywieziono do Japonii w ultra niskiej temperaturze i w takiej też była ona rozwożona do instytucji medycznych na terenie kraju. Zgodnie z poprzednimi wytycznymi specyfik musiał być zużyty w ciągu pięciu dni po przybyciu do punktów szczepień, gdzie przechowywano go w temperaturze od 2 do 8 stopni Celsjusza.

