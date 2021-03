Zmiany w programie szczepień. Nowe punkty, zapisy kolejnych roczników

- Do tej pory wykonaliśmy 6 mln szczepień. Do końca II kwartału wykonamy 20 mln szczepień, a do końca sierpnia planujemy zaszczepić wszystkich chętnych - mówił na konferencji pasowej premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zapowiedział też zwiększenie liczby miejsc, gdzie można będzie się zaszczepić. Chodzi m.in. o zakłady pracy czy apteki. W najbliższych dniach ruszą również zapisy na szczepienia dla kolejnych roczników.

Zdjęcie Kolejka do zapisów na szczepienia w Warszawie /Tomasz Jastrzębowski /Reporter

- W drugim kwartale uruchomimy szczepienia przeciw COVID-19 w zakładach pracy, w których będzie minimum 500 chętnych pracowników; punkty szczepień będą też w aptekach i placówkach POZ - poinformował szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk.

- Wprowadzamy rewolucyjną możliwość - do tej pory mogły szczepić wyłącznie podmioty prowadzące działalność leczniczą. W drugim kwartale uruchomimy możliwość szczepienia dla pojedynczych ratowników medycznych, pojedynczych pielęgniarek. Wprowadzimy również punkty drive thru - poinformował Dworczyk.

- Na pewnym etapie, w drugim kwartale uruchomimy szczepienia w zakładach pracy. Jeśli pracodawca, który ma min. 500 chętnych pracowników do zaszczepienia i zorganizuje sobie zespół szczepienny i właściwe zabezpieczenia, otrzyma szczepionki - zapowiedział minister.

Szef KPRM poinformował, że uruchomione zostaną ponadto punkty szczepień w aptekach i placówkach POZ, które będą chciały uczestniczyć w programie i wykonywać szczepienia.

Nowe punkty i miejsca szczepień:

- szpitale tymczasowe,

- w każdym powiecie jeden szpital,



- w każdym powiecie jeden punkt samorządowy,



- drive thru,



- zakłady pracy,



- apteki,



- przychodnie POZ,



- samodzielni ratownicy i pielęgniarki.



Zmiany w kwalifikacjach do szczepień

Na konferencji prasowej Dworczyk zaprezentował zmiany w Narodowym Programie Szczepień, zgodnie z którymi poszerzona zostanie grupa zawodów kwalifikująca i wykonująca szczepienia.

Po zmianach kwalifikację będzie mógł przeprowadzić:

- lekarz,

- stomatolog,

- felczer,

- pielęgniarka,

- położna,

- ratownik medyczny,

- diagnosta laboratoryjny,

- farmaceuta,

- student ostatniego roku studiów medycznych.

Dworczyk poinformował, że poszerzy się także grupa osób wykonujących szczepienia. - Wszyscy, którzy zostali dopuszczeni, w tym farmaceuci, fizjoterapeuci po przejściu właściwego kursu będą mogli prowadzić szczepienia - powiedział.

Jak dodał, kwalifikacja na szczepienie będzie wykonywana na podstawie kwestionariusza i wstępnego wywiadu, który pacjent sam wypełnia, podpisuje.

- Jeżeli wszystkie odpowiedzi są pozytywne to z automatu zostaje zakwalifikowany do szczepienia, w razie jakiejkolwiek wątpliwości pacjent jest kierowany do lekarza - powiedział Dworczyk.

Kolejne roczniki w kolejce

Na konferencji minister Dworczyk zapowiedział uruchomienie zapisów dla kolejnych roczników. - Nowelizujemy Narodowy Program Szczepień. Przystępujemy do szczepień populacyjnych. Od 12 kwietnia zapisy rocznika 1962 - mówił.



Zapisy dla kolejnych roczników:

Urodzeni w 1962 r. - 12 kwietnia



1963 r. - 13 kwietnia



1964 r. - 14 kwietnia



1965 r. - 15 kwietnia



1966 r. - 16 kwietnia



1967 r. - 17 kwietnia



1968 r. - 19 kwietnia



1969 r. - 20 kwietnia



1970 r. - 21 kwietnia



1971 r. - 22 kwietnia



1972 r. - 23 kwietnia



1973 r. - 24 kwietnia





