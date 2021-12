Zmiany przy przekraczaniu granicy z Czechami

Formularz przyjazdowy wprowadził resort zdrowia Czech, który chciał mieć informacje o przekraczających granicę dla ewentualnego ustalania ich kontaktów w przypadku zakażenia SARS-CoV-2.

Interwencja sądu

W zakresie dotyczącym transportu zbiorowego przepisy zakwestionował Sąd Miejski w Pradze, wskazując, że są one nadmierną ingerencją w prywatność. Nie mają też zastosowania przy ustalaniu kontaktów covidowych, jeżeli cała podróż odbywa się transportem prywatnym.



Wypełnienie formularza przez osoby przekraczające granice Czech transportem publicznym nadal jest obowiązkowe, niezależnie od kraju wcześniejszego pobytu. Także przyjeżdżający z państw określanych przez czeskie władze jako kraje o niskim ryzyku epidemicznym, muszą go wypełnić. Wśród krajów europejskich tylko Watykan ma taki status. Spoza Europy są to np. Australia, Kanada, Korea Południowa, Kuwejt lub Katar.



Resort zdrowia uznał, że wypełnianie formularza wjazdowego jest niezbędne z uwagi na nowy wariant koronawirusa Omikron. W Czechach potwierdzono jeden przypadek zakażenia tym wariantem u kobiety wracającej z Namibii, a według ministerstwa to formularze pozwoliły szybko ustalić jej kontakty z innymi podróżnymi.



Zaktualizowane rozporządzenie resortu zdrowia nakłada na wszystkich niezaszczepionych przyjeżdżających do Czech z krajów wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka epidemicznego, do których zalicza się także Polska, obowiązek poddania się testom na obecność SARS-CoV-2 między piątym a siódmym dniem po przekroczeniu granicy.



Do czasu otrzymania wyników osoby te muszą nosić maski ochronne klasy FFP2. Z testów na terenie Czech zwolnione są osoby, które przyjeżdżają transportem zbiorowym na czas krótszy niż 24 godziny, ale muszą mieć zaświadczenie o negatywnym wyniku testu wykonanego przed przyjazdem.



Wszystkie osoby przekraczające granice Republiki Czeskiej są zobowiązane do przestrzegania obowiązujących ograniczeń związanych z pandemią Covid-19. W hotelach, restauracjach i barach trzeba okazywać certyfikaty covidowe, a testy PCR uznawane są tylko w niektórych sytuacjach. To samo dotyczy wejścia na część imprez kulturalnych.