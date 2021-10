Do 15 października wszyscy pracownicy sektora publicznego powinni być zaszczepieni, ten termin nie zostanie wydłużony - przypominał w niedzielę w rządowych mediach sekretarz ministerstwa informacji Ndabaningi Nick Mangwana.

"Ci, którzy są niezaszczepieni nie zostaną dopuszczeni do pracy; konsekwencją jest to, że tym, którzy są niezaszczepieni i nie pracują nie będą wypłacane pensje, bo jeżeli nie pracujesz, to nie otrzymujesz zapłaty" - dodał przedstawiciel rządu Zimbabwe.

Zawsze wspieraliśmy program szczepień i zachęcaliśmy do nich, ale jesteśmy zdania, że szczepienia powinny być dobrowolne, nie obowiązkowe - przekonuje cytowany przez stację Głos Ameryki Takavafira Zhou, przewodniczący jednego ze związków zawodowych zimbabweńskich nauczycieli. Nauczyciele stanowią największą grupę pracowników sektora publicznego w Zimbabwe.

Reklama

Dlaczego nie chcą się szczepić?

Zhou tłumaczy, że niektórzy ludzie nie chcą się szczepić m.in. z powodów religijnych, czy dlatego, że nie rozumieją, jak działają preparaty lub nie ufają substancjom chińskich firm Sinovac i Sinopharm. Rząd musi najpierw zrozumieć te przyczyny, a nie jednostronnie wprowadzać nieprzekraczalny termin na przyjęcie szczepionki - podkreśla. Szef związku zawodowego wezwał wszystkich pracowników do dalszego przychodzenia do pracy i rozważa kroki prawne przeciwko rządowi.

Według oficjalnych danych w Zimbabwe pełen cykl szczepień przeciwko Covid-19 przeszło niemal 2,5 mln z blisko 15 mln mieszkańców tego kraju.