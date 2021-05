Niemieccy eksperci zajmujący się ochroną danych osobowych odradzają publikowanie w mediach społecznościowych zdjęć zaświadczeń o otrzymaniu szczepionki przeciw COVID-19. Może to umożliwić oszustom podrabianie dowodów szczepień - ostrzegają.

Zdjęcie W sieci pojawiają się zdjęcia zaświadczeń o szczepieniu /Xinhua/Xinhua News/East News /East News

Johannes Caspar, odpowiedzialny we władzach Hamburga za sprawy związane z ochroną danych osobowych, powiedział w rozmowie z agencją dpa, że oszuści mogą dzięki takim zdjęciom podrabiać pieczątki, podpisy lekarzy oraz numery serii szczepionek, żeby tworzyć fałszywe karty szczepień i udostępniać je na czarnym rynku.

Jak dodał, nie powinno się z zasady publikować w internecie danych dotyczących sektora zdrowotnego.



- Wszyscy użytkownicy powinni mieć na uwadze, że to bardzo wrażliwe dane, do których w ten sposób zyskują dostęp nie tylko ich znajomi, ale też obce osoby oraz same platformy społecznościowe - wskazał. Podkreślił, że wraz z informacjami na temat szczepień można było zdobyć informacje o wcześniej przebytych przez zaszczepione osoby chorobach.



W zeszłym tygodniu funkcjonariusze Krajowego Urzędu Kryminalnego Dolnej Saksonii poinformowali, że oszuści sprzedawali paszporty szczepionkowe przez komunikator Telegram w cenach od 99 do 250 euro.